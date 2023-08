Das Update zum Ukraine-Krieg vom 22. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wird Putin nach Südafrika reisen oder wird er es nicht tun? Darüber wurde eine Zeit lang diskutiert und spekuliert. Seit Kurzem steht fest, dass der Kreml-Chef beim Brics-Gipfel, der am Dienstag im südafrikanischen Johannesburg startet, nur per Video zugeschaltet wird. Der Hintergrund: Würde Putin selbst anreisen, müsste ihn Gastgeber Südafrika verhaften, da es gegen ihn einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gibt.

Eine Blamage für den Kreml – und damit sei schon vor dem Start des Gipfels der Schwellenländer die Luft ein wenig raus, schreibt unser Kollege Christian Putsch. Auch wenn das Treffen vorab als entscheidend für den Ausbau der Brics zu einer "Anti-G7" bezeichnet wurde. Zu den Brics-Staaten gehören neben Russland und Südafrika auch Brasilien, Indien und China. Thema des Gipfels ist unter anderem eine schnelle Erweiterung des Bündnisses und eine eigene Brics-Handelswährung. Welcher der Brics-Staaten dabei welche Ziele verfolgt und wie eine Erweiterung aussehen könnte, hat Svenja Moller zusammengefasst.

Der Tag: Damit die Ukraine schon jetzt wichtige Infrastruktur aufbauen und das Land am Laufen halten kann, hat die EU einen weiteren Hilfskredit versprochen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte am Dienstag mit, dass die Ukraine 1,5 Milliarden Euro erhalte, da man alles dafür tun wolle, um das Land zu unterstützen. Russland hat außerdem nach eigenen Angaben vier ukrainische Drohnen abgewehrt und angekündigt, die eigene Drohnenproduktion zu vervielfachen.

Die Lage: Vor eineinhalb Jahren sprach Bundeskanzler Olaf Scholz wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine über die "Zeitenwende" – der Begriff, die Rede, mit denen er vermutlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Verteidigung Deutschlands sollte nicht mehr vernachlässigt, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato jährlich erfüllt werden. Unsere Kollegin Margit Hufnagel schreibt darüber, wie es um die Erfüllung dieses Ziels 2023 steht – und wie viel des Sondervermögens für die Bundeswehr bereits aufgebraucht ist.

Bild des Tages:

Foto: ---/Sirena telegram channel/AP, dpa

Ein auf Telegram veröffentlichtes Bild zeigt ein brennendes russisches Kampfflugzeug auf dem Luftwaffenstützpunkt Soltsy in Russland. Nach Einschätzungen von Großbritannien sei dies mindestens der dritte erfolgreiche ukrainische Angriff auf einen Langstrecken-Flugplatz gewesen.

Im Live-Interview mit Politik-Chef Michael Stifter und Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck sprach Bundeskanzler Scholz unter anderem über das Sondervermögen für die Bundeswehr, ob er im Umgang mit Russland manchmal Hilflosigkeit empfindet und ob er das Risiko sieht, dass Deutschland doch noch als Kriegspartei in den Krieg verwickelt werden könnte.

Das Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz können Sie sich hier auch in voller Länge als Podcast anhören:

