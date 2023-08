Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Jahrelang hat der russisch-deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer ("Russendisko") versucht, den Deutschen zu erklären, dass die Russen "ein ganz normales europäisches Volk sind". Der Angriffskrieg seines Heimatlandes in der Ukraine war auch für ihn einschneidend. So wurden seine Frau und Tochter angeschrien, als sie in der Bahn russisch miteinander sprachen, erzählt der Autor im Interview mit meinem Kollegen Josef Karg. Kaminer berichtet zudem, dass viele Menschen in Russland den Krieg nun zum ersten Mal als reale Gefahr kennengelernt hätten, seitdem es Drohnenangriffe auf russischem Gebiet gebe. Von den Europäern fordert der Autor, Lösungsvorschläge vorzubringen. "Es wird sehr viel über die Ukraine nach dem Krieg gesprochen, von Marschallplan und Wiederaufbau – aber was mit den Russen passieren soll, sagt keiner. Das wäre aber wichtig. Russland wird ja nicht plötzlich von der Landkarte verschwinden." Das komplette Interview können Sie hier nachlesen.

Der Tag: In der Ukraine hat sich eine überwältigende Mehrheit in einer Umfrage gegen Kompromisse mit dem Kriegsgegner Russland im Austausch für einen Friedensschluss ausgesprochen. Laut den Ergebnissen zweier renommierter Institute waren mehr als 90 Prozent der rund 2000 Befragten gegen Gebietsabtretungen. Knapp 74 Prozent schlossen einen Verzicht auf den Beitritt zum Militärbündnis Nato aus. Eine Reduzierung der Truppenstärke der Armee zu Friedenszeiten lehnten 80 Prozent ab. Zugleich sahen aber nur noch knapp 49 Prozent der Befragten eine positive Entwicklung der Ereignisse im eigenen Land. Im Dezember waren es noch beinahe 60 Prozent.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: In Deutschland steigt derweil nicht nur die Zahl der Asylbewerber, auch der Familiennachzug von Flüchtlingen hat stark zugenommen. Dabei sind viele Kommunen mit der Aufnahme und Integration der vielen Geflüchteten – viele von ihnen aus der Ukraine – bereits überlastet. Muss die Ampelkoalition gegensteuern? Mit dieser Frage hat sich Rudi Wais in seinem Text auseinandergesetzt.

In Südafrika findet noch bis Donnerstag das Treffen der Brics-Staaten statt. Zu ihnen zählen neben Russland auch Brasilien, Indien, China und Südafrika. Besonders um die Gunst Indiens, des bevölkerungsreichsten Landes der Welt, ist ein Wettlauf der wichtigsten Staaten und Bündnisse entbrannt. "Der Ukraine-Krieg und die G20-Präsidentschaft Indiens haben den Zuwachs an geopolitischer Bedeutung noch beschleunigt", sagt der Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Christian Wagner, im Gespräch mit unserer Redaktion. Dieses Momentum versuche die Regierung des Premierministers Narendra Modi zu nutzen. Wie sie das tut und wie sich das Verhältnis Indiens zu Russland entwickelt hat, darüber berichtet Simon Kaminski.

Bild des Tages:

Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Mittwoch ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Hier flog eine Drohne in einen Wolkenkratzer in Moskau. Foto: Uncredited, dpa/AP

In Moskau reinigen Arbeiter einen Teil der Fassade eines beschädigten Wolkenkratzers im Geschäftsviertel "Moskwa City" nach einem Drohnenangriff.

Das könnte Sie auch interessieren:

In dieser Woche treffen sich die fünf Brics-Staaten zu einem Gipfel in Südafrika. Die wichtigsten Informationen zu den Mitgliedern, deren Zielen und einer geplanten Erweiterung.

Brics: Wer sind die Mitglieder und was sind ihre Ziele?

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.