Flüchtlinge holen immer mehr Angehörige nach

@ Günter S.



Guter Mann, was wollen Sie überhaupt?



"warum kommt da n i c h t s von Ihnen ?"



Was soll das Drängeln? Gehts noch?

Wenn Sie den von Rudi Wais genannten Extremfall als Normalfall bezeichnen möchten ist das wirklich nicht mein Problem. Wie viele Kinder pro anerkanntem Asylbewerber durchschnittlich nachkommen, müssten die Behörden wissen.

10 Kindern sind es ganz sicher nicht.



>>Und Richard M.

"Extreme Beispiele sorgen lediglich für Wahrnehmungen

. . . . . wird damit vom Normalfall abgelenkt....." <<



Äh, wo haben das denn gefunden? Soll das ein Zitat sein oder was ist das?

Trotzdem ist anzunehmen, dass extreme Beispiele für subjektive Wahrnehmungen sorgen. Es ist an manchen Beiträgen nicht zu übersehen.



"Gibt es dazu eine solide (!) Quelle ?"



Es liegt doch keine Behauptung vor, also brauchen Sie mich nicht an einer Quelle fragen. Wenden Sie sich doch an die zuständigen Stellen.



Melden