Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Im Januar lernte unser Reporter Till Mayer in einem Bus von Deutschland in die Ukraine zufällig die Ukrainerin Natascha kennen. Sie war mit ihrem Kind nach ihrer Flucht bei Würzburg untergekommen. Nun saß sie neben ihm, auf dem Weg zu ihrem Mann Andrij, der in Kiew in einer Bäckerei arbeitete und auf die Einberufung zum Kriegsdienst wartete. Drei Wochen zuvor hatte Andrij einen Krebsbefund mitgeteilt bekommen. Die Ukrainerin wollte ihrem Mann helfen, nach Deutschland ausreisen zu können, um dort eine Therapie gegen den Krebs zu beginnen. Im kriegsbedingt überlasteten Gesundheitssystem der Ukraine sah sie keine Chance für ihren Mann, schnell behandelt zu werden. Till Mayer veröffentlichte schließlich einen Post bei Facebook, den Alexander Eberl vom Bayerischen Roten Kreuz las. Mit dem "Herzenswunsch-Hospizmobil" wurde Andrij schließlich vom polnischen Kattowitz, wohin er mit Natascha per Fernbus reiste, nach Deutschland gebracht. Wie es dem Paar jetzt geht, lesen Sie hier.

Der Tag: Die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, ist in der Nacht auf Dienstag erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben der städtischen Militärverwaltung hatten russische Truppen die Stadt mit sogenannten Kamikaze-Drohnen angesteuert, die abgeschossen werden konnten.

Bei einer Begehung des Geländes um das Atomkraftwerk Saporischschja haben Spezialisten in einer Pufferzone zwischen der inneren und der äußeren Absperrung Minen gefunden, ließ IAEA-Direktor Rafael Grossi mitteilen. Die Anlage wird von russischen Truppen besetzt und stand bereits mehrfach unter Beschuss. International fürchtete man zunehmend eine Atomkatastrophe. Die russische und die ukrainische Regierung werfen sich gegenseitig vor, einen nuklearen Katastrophenfall durch Beschuss und Verminung zu provozieren.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die seit etwa sieben Wochen laufende Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte liefert nicht die erhofften Durchbrüche. Im Gegenteil: Die russischen Truppen erzielen weiterhin Landgewinne. Die ukrainische Armee muss ihre Strategie ändern.

Das Bild des Tages:

Russische Rekruten an einem Bahnhof in der russischen Region Wolgograd. Wehrpflichtige Russen dürfen das Land nach der Zustellung des Einberufungsbescheids nicht mehr verlassen. Foto: -/AP, dpa

Das russische Parlament hat beschlossen, dass Männer ab dem Jahreswechsel bis zu einem Alter von 30 Jahren für den Dienst an der Waffe eingezogen werden können. Die bisherige Obergrenze liegt bei 27 Jahren. Zudem sollen Geldstrafen verhängt werden, wenn wehrpflichtige Russen nicht erscheinen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Noch immer sind in Deutschland etwa zwei Millionen Kinder, darunter 270.000 aus der Ukraine, mit ihren Eltern auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Zahl stagniert seit 2015, und doch hat sich etwas verändert.

Bürgergeld und Kinderarmut: Wie viele Kinder sind auf die Hilfe angewiesen?

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte ukrainische Geflüchtete als "Sozialtouristen" bezeichnet. Das ist nur einer von vielen Fehltritten. Die CDU-Landesverbände wenden sich gegen Merz.

So bröckelt die Autorität von Friedrich Merz in der CDU

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.