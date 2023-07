Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die ukrainische Gegenoffensive läuft – wenn auch langsamer als von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern erhofft. Grund dafür ist vor allem, dass die russischen Truppen viele Monate Zeit hatten, ihre Verteidigung mit Geländeverstärkungen und Minensperren vorzubereiten. Der deutsche Brigadegeneral Christian Freuding geht deshalb von vielen schweren Kämpfen aus. "Die Ukraine muss sich wirklich jeden Meter Geländegewinn dadurch erarbeiten, dass sie Minensperren unter Feuer öffnet. Und das ist das Schwierigste, das Blutigste, das Dramatischste, was man sich überhaupt vorstellen kann", sagt der Offizier, der die militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine koordiniert. Wie die Lieferung von 14.000 Schuss deutscher Nebelmunition den Ukrainern nun helfen soll und wie Freuding die Kampfkraft Russlands einschätzt, lesen Sie hier.

Der Tag: Die russische Schwarzmeerflotte bringt sich nach Angaben britischer Militärexperten nach Aufkündigung des Getreideabkommens für eine Blockade ukrainischer Häfen in Stellung. Das geht aus einem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Mittwoch hervor. Demnach patrouilliert die russische Korvette "Sergej Kotow" bereits die Route zwischen dem Bosporus und der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Es gebe eine realistische Möglichkeit, dass die Korvette Teil einer Gruppe sein werde, die Handelsschiffe auf dem Weg Richtung Ukraine abfangen solle, hieß es in der Mitteilung.

Russland hatte das internationale Getreideabkommen trotz vieler internationaler Appelle in der vergangenen Woche auslaufen lassen. Das Abkommen ermöglichte den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. Befürchtet wird nun, dass Hungersnöte in ärmeren Ländern noch größer werden.

Die Lage: Kremlchef Putin kündigt vor dem am Donnerstag beginnenden zweiten russischen Afrika-Gipfel einen Ausbau der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten an. Es sollten Handel und Investitionen sowie engere Kooperationen bei Problemen wie dem Kampf für Ernährungssicherheit, gegen Armut und Klimawandel angestoßen werden, so Putin in einem Schreiben an die Teilnehmer. Putin will den Gipfel dabei auch einmal mehr als Forum für seine Kritik am Westen nutzen.

Das Bild des Tages:

Ein Mitarbeiter von Rheinmetall arbeitet im Werk an der Instandsetzung des Schützenpanzers Marder für die Ukraine. Foto: Swen Pförtner, dpa

Der Schützenpanzer Marder gehört zu den militärischen Gütern, die Deutschland der Ukraine zur Selbstverteidigung liefert. Hier wird ein Marder instand gesetzt, bevor er den ukrainischen Truppen übergeben werden kann.

