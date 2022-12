Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Was passiert, wenn deutsche Raketen Ziele auf russischem Boden treffen? Diese Frage bewegt aktuell das politische Berlin. Der Hintergrund: Die Ukraine hat in der vergangenen Woche zunehmend militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet angegriffen, um Attacken im Keim zu ersticken.

Was, wenn die Ukraine dafür Raketen aus Deutschland nutzt? Würde Russland in diesem Fall Deutschland als Kriegspartei ansehen? In der Ampel-Regierung geht man mit dieser Frage äußerst zurückhaltend um. Kaum ein führender Politiker will sich äußern. Berlin-Korrespondent Stefan Lange ist der Frage nachgegangen.

Der Tag: Der Terror Russlands gegen die ukrainische zivile Infrastruktur wirkt sich immer massiver aus. Die Hafenstadt Odessa meldete am Samstagabend einen Stromausfall. Die Ursache zu beheben werde zwei bis drei Monate dauern. Die Regierung forderte alle noch verbliebenen Menschen auf, jedenfalls für diese Zeit die Region zu verlassen. Vor dem Krieg lebten in Odessa rund eine Million Menschen.

Die Lage: Liefert die Bundesregierung westliche Kampfpanzer an die Ukraine? Die Diskussion darüber schwelt seit Monaten, auch weil es weder eine klare Zusage noch ein klares Dementi aus Berlin gibt. Die USA hatten zuletzt öffentlich erklärt, dass aus ihrer Sicht nichts gegen eine entsprechende Lieferung spreche. Der neue ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev brachte nun das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Bild des Tages:

Ein Mann geht an einem Blindgänger vorbei, der zwischen Trümmern liegt. Foto: ap/Andriy Andriyenko, dpa

Rund um die Stadt Bachmut toben derzeit die wohl heftigsten Kämpfe. Nur wenige Menschen wohnen noch in der vom Krieg gezeichneten Stadt. Unser Bild zeigt einen Mann, der an einem Blindgänger vorbeigeht.

Einsparziel deutlich verfehlt: Die Gasspeicher sind gut gefüllt, aber die Pegel sinken. Die Bundesnetzagentur schlägt nun Alarm.

Was macht die Kältewelle mit dem Füllstand der Gasspeicher?

