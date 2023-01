Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die deutsche Industrie durch Lockdowns oder Lieferengpässe auch 2022 vor große Herausforderungen gestellt. Wegen des drohenden Gasmangels befürchteten viele, dass die Industriekonjunktur stark einknicken könnte. Doch die deutsche Industrie zeigte sich flexibel. Nachdem der Start ins vierte Quartal eher schwach war, stabilisierte sich die Produktion im November und konnte laut den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Dezember sogar leicht gesteigert werden.

Der Tag: Die Gefechte im Osten der Ukraine um die Städte Bachmut und Soledar spitzen sich weiter zu. Die Lage sei laut Präsident Selenskyj schwierig, dennoch zeigt er sich in seiner täglichen Videoansprache optimistisch und erklärt, dass Bachmut und Soledar durchhalten würden. Zudem versprach er der ukrainischen Armee vor Ort weitere Unterstützung.

Zudem tauschten die Ukraine und Russland zum ersten Mal im neuen Jahr Gefangene aus. Jeweils 50 gefangene russische und ukrainische Soldaten und Offiziere wurden laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sowie des Leiters des ukrainischen Präsidialamts in die Heimat gebracht.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Eine Waffe, die es erlauben soll, Russland vor äußeren Bedrohungen zu beschützen: So kündigt Kreml-Chef Wladimir Putin im Staatsfernsehen die neue Hyperschallrakete "Zirkon" an. Die zur Bekämpfung anderer Schiffe entwickelte Waffe soll nun auf auf der Fregatte "Admiral Gorschkow" auf Reise geschickt werden, um Russlands Seemacht zu demonstrieren. Unser Autor Lukas von Hoyer hat zusammengefasst, was die neue Hyperschallrakete genau kann und wie Putin mit ihr droht.

