Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Januar

Erobert oder nicht? Die Ukraine und Russland widersprechen sich gegenseitig, was die militärische Lage in der ostukrainischen Kleinstadt Soledar anbelangt. Nach tagelangen, schweren Kämpfen haben Angehörige der russischen Söldnertruppe Wagner die Eroberung des Ortes bekannt gegeben. Im Zentrum des Ortes seien ukrainische Soldaten eingekesselt worden.

Das ukrainische Militär hat die Angaben zurückgewiesen. Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte sagte: "Die Russen sagen, dass Soledar unter ihrer Kontrolle sei. Das stimmt nicht." Aktuelle Informationen zu den Kämpfen um Soledar bekommen Sie hier.

Der Tag: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an 13 verschiedenen Orten russische Angriffe abgewehrt, Soledar im Donbass ist dabei aber nicht genannt worden. Klar ist: In Soledar halten sich noch Zivilisten auf. Nach Angaben des zuständigen ukrainischen Militärverwalters, Pavlo Kirilenko, handle es sich um rund 500 Menschen. "Einige von ihnen würden die Stadt gerne sofort verlassen, das ist wegen der intensiven Kampfhandlungen zurzeit nicht möglich", sagte Kirilenko im Fernsehen. "Solange es keinen sicheren Weg aus der Stadt gibt, gibt es keine Evakuierung."

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Lage in den völkerrechtswidrig annektierten Gebieten der Ukraine als "schwierig" bezeichnet. "In einigen Gebieten dauern Kampfhandlungen an", sagte Putin bei einem Gespräch mit Regierungsvertretern. Er ergänzte: "Aber all das ist kein Grund, um eine Pause zu machen und die dringlichsten Fragen aufzuschieben."

Die Lage: Putin lebt in seiner eigenen Welt. Eine, die von Lügen und Täuschung geprägt ist. Lange ging das für ihn gut – wie etwa bei der Eroberung der Krim im Jahr 2014. Doch mit dem Krieg gegen die Ukraine stößt das System Putin an seine Grenzen. Unser Osteuropa-Korrespondent Ulrich Krökel berichtet, warum Russland in der Ukraine nun vor dem Scheitern steht.

Gas? Scheint zu reichen! Zumindest für diesen Winter. Nach Angaben von Deutschlands Gasspeicher-Verband Ines werde es heuer keine Gasmangellage geben – selbst bei einem sehr kalten Restwinter. Den tagesaktuellen Überblick behalten Sie hier.

Die Wirtschaft brummt aktuell nicht sonderlich – das gilt für Industriestaaten wie Schwellen- und Entwicklungsländer gleichermaßen. Und auch ein Blick in die nähere Zukunft ist alles andere als rosig.

Weltbank warnt vor Risiko globaler Rezession

