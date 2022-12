Das Update zum Ukraine-Krieg vom 3. Dezember

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Europäische Union steht angesichts steigenden Flüchtlingszahlen – insbesondere aus der Ukraine – vor großen Herausforderungen. Doch bislang scheitert der Staatenverbund, einen gemeinsamen Umgang dafür zu finden. "Wir sehen seit Jahren, dass die Europäische Union für praktikable Antworten auf viele Fragen, die die irreguläre Migration und Flucht betreffen, schlicht nicht in der Lage ist umsetzbare Lösungen zu finden", sagt Migrationsforscher Gerald Knaus im Interview mit meinem Kollegen Stefan Küpper. Man müsse damit rechnen, Millionen weitere Menschen aus der Ukraine flüchten könnten.

Der Tag: In einer kurzen Zeremonie hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückkehr einiger seiner Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft gefeiert. "Es war ein besonderer Tag in einer besonderen Woche", sagte er dazu am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich kündigte er an, weitere Soldaten aus russischen Gefangenenlagern zurückzuholen. "Wir werden keinen einzigen Ukrainer in russischen Gefängnissen, Lagern und "Isolationen" (Haftanstalten) zurücklassen. Wir denken an alle."

Die Ukraine hat derweil die vom Westen beschlossene Preisobergrenze für russisches Öl von 60 Dollar je Barrel als zu hoch bezeichnet. Um die Wirtschaft des russischen Feindes schneller zu "zerstören", sei es notwendig, den Preis auf 30 Dollar zu reduzieren, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Samstag in seinem Kanal des Nachrichtendienstes Telegram mit. Zugleich begrüßte er, dass die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) und Australien diese Preisobergrenze für Öltransporte auf dem Seeweg beschlossen hätten. Russland sieht darin einen Verstoß gegen die Gesetze des freien Marktes.

Die Lage: Die gestiegenen Heiz- und Stromkosten belasten Kulturbetriebe. Meine Kollegin Birgit Müller-Bardorff hat recherchiert, wie die Verantwortlichen in Augsburg damit umgehen. Die Stimmung ist unterschiedlich. Einer meint zu den hohen Preisen: "Das werde ich nicht bezahlen, das zahlen die großen Konzerne auch nicht." Ein anderer ist froh, dass seine Spielstätte vor wenigen Jahren energetisch saniert wurde.

Das Bild des Tages:

Foto: Evgeniy Maloletka, AP/dpa

Ein Flugzeug, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften zerstört wurde, ist auf dem internationalen Flughafen von Cherson zu sehen.

Der Krieg in der Ukraine ließ Rohstoffpreise steigen, gleichzeitig bekämpft die Zentralbank die Inflation mit Zinssteigerungen. Diese Kombination bremst den Wohnungsbau in Deutschland drastisch.

Die Wohnungsnot in Deutschland verschlimmert sich dramatisch

