Abschaffung der US-Staatsbürgerschaft per Geburt: Das wären die Folgen

Duilanyelas kleiner Junge sollte ursprünglich am 24. Februar zur Welt kommen. Stattdessen bekam sie eineinhalb Monate vor Geburtstermin Wehen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte einen Notkaiserschnitt durchführten und ihre Gebärmutter entfernten. Die venezolanische Frau ohne Papiere bedauerte den traumatischen Eintritt ihres Sohnes in die Welt zunächst. Doch das änderte sich, nachdem Donald Trump am Montag sein Amt antrat und ein Dekret zur Beendigung der qua Geburt erworbenen US-Staatsbürgerschaft unterzeichnete.