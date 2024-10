Sind die USA überhaupt bereit für die erste Präsidentin?

Die 38-jährige Sarah White stand in der sengenden Hitze Nevadas bei ihrer Arbeit als Bauarbeiterin kurz nach dem Einstieg von Vizepräsidentin Kamala Harris in das Rennen um die Präsidentschaft im Juli und war skeptisch: „Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Frau zur Präsidentin wählen würde“, sagte sie unverblümt. White, eine Unabhängige, stimmte 2020 für Donald Trump, vermisst aber die Ära, als der Demokrat Bill Clinton Präsident war, weil „es kein Chaos, keine Angst und keine Unruhen gab“. Sie hält Trump, der dieses Jahr erneut kandidiert, für „mutig“ und glaubt, dass er „für unsere Sicherheit kämpfen“ würde, und das zu einer Zeit, in der sie die Zahl der nicht englischsprachigen Einwanderer, die in das Land kommen, beunruhigt.