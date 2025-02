Trump besiegelt den langsamen Tod des Pennys

Den Penny gibt es fast so lange wie die Vereinigten Staaten selbst. Er überlebte den Bürgerkrieg, die Weltwirtschaftskrise und Jahrzehnte, in denen sich Politiker darüber beschwerten, dass er die Mühe nicht wert sei. Doch als der Football am Sonntag während des Super Bowls durch die Luft flog, beschloss Präsident Donald Trump, dass das Land nun endgültig ohne Pennys dastehen würde.