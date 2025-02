Donald Trump sprengt die Weltordnung: Was sagt Friedrich Merz dazu?

In seinem ersten Monat im Amt hat Präsident Donald Trump die sich über einen Zeitraum von fast hundert Jahren bewährte Herangehensweise an außenpolitische Angelegenheiten auf den Kopf gestellt. Die Geschwindigkeit und Energie, mit der der Präsident die Rolle Washingtons in der Welt neu definiert hat, wurde am deutlichsten in seinem Umgang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Er hat die Stärke Russlands begrüßt und das kleinere Land scharf kritisiert, wobei er Präsident Wolodymyr Selenskyj fälschlicherweise beschuldigte, einen Konflikt ausgelöst zu haben, der mit einer russischen Invasion begann. Er hat Verbündete der USA in Europa beleidigt, die sich seit Jahrzehnten darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten die russische Macht eindämmen.