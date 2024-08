Dieser Mann bringt sich als möglicher Vize von Kamala Harris in Stellung

Am Sonntag war Pete Buttigieg auf Fox News zu sehen, wo er die „verzerrte Realität“ kritisierte, dass ein alternder Donald Trump „völlig in Ordnung ist.. auch wenn er über das Töten von Haien mit Strom schwafelt“. Am Montag war er in der „Daily Show“ zu Gast und prangerte Trumps designierten Vize JD Vance an. Und am Mittwoch verkündete er im Fernsehsender MSNBC, dass der ehemalige Präsident Angst vor einer Debatte mit Vizepräsidentin Harris habe. „Gerade weil es für Kamala Harris so gut läuft“, sagte Buttigieg, „erwarte ich, dass Trump und seine Republikanische Partei noch verrückter werden“.

