1. FC Köln - Hertha BSC live im Free-TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Im Achtelfinale des DFB-Pokals 24/25 trifft der 1. FC Köln auf den Hertha BSC. Beide Vereine spielen aktuell in der 2. Bundesliga und sind sich schon des Öfteren auf dem Rasen begegnet.

Der 1. FC Köln spielt seit dieser Saison wieder in der 2. Liga, nachdem der Verein zuletzt abgestiegen war. Vorher spielten die Kölner fünf Saisons in der ersten Liga. Aktuell befindet sich das Team rund um Trainer Gerhard Struber in der 2. Liga auf dem siebten Platz der Tabelle. Derzeit ist der Kader des 1. FC Köln etwa 63,20 Millionen Euro wert.

Der Hertha BSC spielt mittlerweile die zweite Saison in der zweiten Liga. Zuvor kickten die Berliner für zehn Saisons in der ersten Liga, bis sie 2023 abgestiegen sind. Momentan befindet sich Hertha auf Platz 9 der Tabelle und damit nur knapp hinter Köln. Die letzten fünf Spiele liefen für das Team um Trainer Cristian Fiél sehr durchwachsen. Ein Spiel ging unentschieden aus, zwei Spiele wurden gewonnen und zwei Spiele haben die Berliner verloren. Der Kader ist aktuell etwa 51,35 Millionen Euro wert.

Wann findet das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hertha BSC statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

1. FC Köln - Hertha BSC im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 nach findet die Partie am 4. Dezember 2024 statt. Anstoß ist am Abend um 18 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Das Stadion bietet Plätze für etwa 50.000 Zuschauende.

1. FC Köln gegen Hertha BSC live im TV und Stream: Übertragung vom Achtelfinale des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung der DFB-Pokalsaison 24/25 übernimmt größtenteils der Pay-TV-Sender Sky. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen zeigen eine Auswahl an Spielen in voller Länge. Zu diesen 15 Spielen zählen unter anderem die Halbfinals und das Finale. Die Partie zwischen Köln und Berlin ist auch Teil davon. Sie haben also die Möglichkeit, das Match entweder kostenpflichtig über Sky zu schauen oder gratis über das ZDF. Hierfür können Sie einfach im Free-TV einschalten oder auf den Live-Stream über die Mediathek zurückgreifen.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: 1. FC Köln vs. Hertha BSC (DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale)

Datum: 4. Dezember 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, ZDF

Köln gegen Berlin im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Wie bereits erwähnt, spielen beide Mannschaften derzeit in der zweiten Liga und befanden sich zuvor auch teilweise gleichzeitig in der ersten Liga. Die Kölner und Berliner sind sich also schon des Öfteren auf dem Rasen begegnet. Laut der Seite fußballdaten.de waren das ganze 77 Male. Von diesen Spielen gingen 35 für Köln aus, 28 für Berlin und 14 Matches endeten unentschieden. Anhand dieser Bilanz und der aktuellen Kaderwerte könnte man sagen, dass sich die beiden Teams auf Augenhöhe begegnen werden.