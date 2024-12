DFB-Pokal 24/25: Spielplan und Termine

Im DFB-Pokal treten zu Beginn 64 Vereine gegeneinander an. Als Spielmodus gilt sowohl in den Hauptrunden als auch in den Finalspielen das K.-o.-System. Der DFB-Pokal ist dabei einer der wichtigsten Wettkämpfe im deutschen Fußball. Nachdem sich im Mai 2024 Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gesichert hatte, wurden die Karten für die Saison 2024/25 neu gemischt. Bayer Leverkusen legte in der letzten Saison einen Durchmarsch hin und holte sich auch den deutschen Meistertitel. Ob der Erfolg auch für die kommende Saison anhält, bleibt abzuwarten. Aber wann startete der DFB-Pokal 2024/25? Wie sieht der Spielplan aus?

Beginn und Termine der DFB-Pokal Saison 2024/25

Der Startschuss für die DFB-Pokal Saison 2024/25 fiel am 16. August 2024 mit drei Spielen der 1. Hauptrunde. Die erste Runde dauerte bis zum 28. August 2024. Die zweite Hauptrunde schloss sich dann im Herbst 2024 an. Im Dezember startet bereits das Achtelfinale. Das Finale ist nach aktuellem Zeitplan für Samstag, den 24. Mai 2025 angesetzt. Hier finden Sie noch einmal den Überblick:

1. Hauptrunde: 16. August bis 28. August 2024

2. Hauptrunde: 29. und 30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3. und 4. Dezember 2024

Viertelfinale: 04./05. und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1. und 2. April 2024

Finale: 24. Mai 2025

DFB-Pokal 24/25: Spielplan

Im DFB-Pokal gilt sowohl in den Hauptrunden als auch in den Finalspielen das K.o.-System. Zur Übertragung: Alle Spiele können bei Sky im TV und Stream live verfolgt werden. Zudem zeigen ARD und ZDF insgesamt 15 Spiele, darunter vier Partien der ersten Runde sowie beide Halbfinals und das Finale.

Das ist der Spielplan für das Achtelfinale des DFB-Pokal 2024/25:

Dienstag, 3. Dezember und Mittwoch, 4. Dezember 2024, Uhrzeit noch offen

(Wann genau welche Begegnung ausgetragen wird, ist noch offen.)

Jahn Regensburg - VfB Stuttgart

FC Köln - Hertha BSC

Karlsruher SC - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

FC Bayern - Bayer Leverkusen

Arminia Bielefeld - SC Freiburg

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - Darmstadt 98

Das war der Spielplan für die 2. Hauptrunde des DFB-Pokal 2024/25:

Dienstag, 29. Oktober 2024, 18 Uhr

Dienstag, 29. Oktober 2024, 20.45 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 18 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 20.45 Uhr

Das war der Spielplan für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2024/25:

Freitag, 16. August 2024, 18 Uhr

FC Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05

Hallescher FC - FC St. Pauli

Freitag, 16. August 2024, 20.45 Uhr

SSV Ulm 1846F - Bayern München ( ZDF )

Samstag, 17. August 2024, 13 Uhr

TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

Samstag, 17. August 2024, 15.30 Uhr

Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

VfR Aalen - FC Schalke 04

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Samstag, 17. August, 18 Uhr

Alemannia Aachen - Holstein Kiel

Arminia Bielefeld - Hannover 96

1. FC Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

Sonntag, 18. August 2024, 13 Uhr

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg

Sonntag, 18 August 2024, 15.30 Uhr

Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt 98

Jahn Regensburg - VfL Bochum

Bremer SV - SC Paderborn 07

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg

SV Sandhausen - 1. FC Köln

Hansa Rostock - Hertha BSC

Sonntag, 18. August 2024, 18 Uhr

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC

SV Meppen - Hamburger SV

Montag, 19. August 2024, 18 Uhr

Energie Cottbus - Werder Bremen

TuS Koblenz - VFL Wolfsburg

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt ( ARD )

Dienstag, 27. August 2024, 20.45 Uhr

Preußen Münster - VfB Stuttgart ( ARD )

Mittwoch, 28. August 2024, 18 Uhr

FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen ( ZDF )