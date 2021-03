09:15 Uhr

Anthony Joshua vs Tyson Fury: Erster Kampf-Termin im Juni 2021 möglich

Anthony Joshua und Tyson Fury sollen 2021 gegeneinander boxen – gleich zweimal. Alle News zu Datum, Ort und Übertragung in Live-Stream finden Sie hier.

Boxen aktuell: Anthony Joshua gegen Tyson Fury

Alle Infos zum nächsten Boxkampf im Jahr 2021

Stehen Termin, Uhrzeit und Austragungsort fest?

Gibt es eine Übertragung in Live-Stream und Free-TV?

Anthony Joshua gegen Tyson Fury – im Boxen sehnen Fans keinen Kampf so sehr herbei. Im Jahr 2021 könnte es nun endlich soweit sein: Joshua und Fury könnten zum Duell um die Krone im Schwergewicht antreten.

Hoffnung darauf gibt ein aktueller Medienbericht des US-Fernsehsenders ESPN. Demnach seien für 2021 gleich zwei Kämpfe zwischen Joshua und Fury vereinbart worden. Ein Vertrag über das Duell sei Mitte März unterschrieben worden.

Was den Boxkampf so besonders machen würde? Der Gewinner des Fights würde die WM-Titel aller bedeutenden Box-Verbände auf sich vereinen. Denn: In einem Kampf zwischen Anthony Joshua (WM-Titel der Verbände WBA, IBF, WBO) und Tyson Fury (WM-Titel des Verbands WBC) stünden alle vier WM-Titel auf dem Spiel. Für Joshua und Fury hieße es bei einem möglichen Fight also: Alles oder nichts.

Anthony Joshua ist Siege gewohnt. Kann er auch gegen Tyson Fury bestehen? Bild: Oliver Weiken, dpa (Archivbild)

Anthony Joshua – Tyson Fury: News zu Termin, Uhrzeit, Live-Stream

Wichtig bleibt aber der Konjunktiv: Zwar könnte der erste von zwei Fights im Juni oder Juli 2021 stattfinden, so ESPN. Derzeit würde nach einem Ort für die Kämpfe gesucht – vor allem im Nahen Osten. Doch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus könnte den Plänen noch einen Strich durch die Rechnung machen. Für Fans bieten die News trotzdem Grund zur Vorfreude.

Bislang war den Kämpfen zwischen Joshua und Fury nur ein Streit zwischen Fury und dem von ihm entthronten Deontay Wilder im Weg gestanden. Der US-Amerikaner Wilder bestand auf ein drittes Duell gegen Fury: Im Dezember 2018 hatten sich Wilder und Fury mit einem Unentschieden getrennt, im Februar 2020 siegte Fury dann durch Technisches Knockout gegen Wilder.

Tyson Fury: Kann er Anthony Joshua schlagen? Bild: Steven Paston, PA Wire/dpa (Archivbild)

Anthony Joshua gegen Tyson Fury: Übertragung live im Stream bei DAZN?

Einen Termin für den ersten und zweiten Kampf zwischen Joshua und Fury gibt es also noch nicht. Sollte ein Datum feststehen, gilt als sicher, dass der Boxkampf auch live im Stream übertragen wird.

Welcher Sender sich die Rechte an der Übertragung des Kampfes Joshua gegen Fury sichert, ist noch nicht bekannt. Sobald feststeht, wo der Boxkampf live im Stream zu sehen ist, erfahren Sie das an dieser Stelle.

Anthony Joshua will seine Gürtel im Boxen verteidigen und zusätzlich noch Furys WM-Titel. Bild: Nick Potts, PA Wire/dpa (Archivbild)

Anthony Joshua vs Tyson Fury: Übertragung live im Free-TV?

Auch unklar ist, ob der Boxkampf zwischen Joshua und Fury live im Free-TV zu sehen sein wird. Sobald es hierzu Informationen gibt, erfahren Sie das an dieser Stelle.

Denkbar ist zum Beispiel, dass sich das Streaming-Portal DAZN die Rechte an dem Kampf sichert. In diesem Falle wäre er mutmaßlich nicht kostenlos im Free-TV zu sehen. Wer ein Smart-TV besitzt, könnte sich den Boxkampf aber in der Regel per App auf dem Fernseher anschauen.

DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an. Für Neukunden ist der Kampf als gratis zu sehen. Danach ist der Dienst kostenpflichtig. Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 119,99 Euro jährlich. (AZ)

Anthony Joshua gegen Tyson Fury: Sichert sich DAZN die Kampf-Übertragung? Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

Wie fühlt sich ein Schlag ins Gesicht an? Wie wird man Profiboxer? Hören Sie sich dazu unseren Podcast mit Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht an:

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen