11:16 Uhr

Manny Pacquiao gegen Adrien Broner: Kampf-Termin und Live-Stream? Sport

Die Boxlegende Manny Pacquiao trifft im Januar 2019 auf Adrien Broner. Was Sie zum WM-Kampf wissen müssen.

Manny Pacquiao - Adrien Broner: Der Kampf findet im Januar 2019 statt

Boxlegende Pacquiao will seinen Weltmeister-Titel verteidigen

Der Kampf in Las Vegas läuft mutmaßlich live im Stream - und im TV?

Box-Weltmeister Manny Pacquiao will im Januar 2019 seinen Titel des Verbandes WBA verteidigen. In Las Vegas (USA) steht ihm am Samstag, 19. Januar 2019, Adrien Broner im Ring gegenüber.

Manny Pacquiao gegen Adrien Broner: Kampf-Termin und Ausgangslage

Manny Pacquiao (Philippinen) ist bereits 39 Jahre alt, sein Debüt hatte er im Jahr 1995. Er gewann in seiner Karriere 60 Kämpfe, davon 39 durch Knockout. Sieben Mal musste Pacquiao eine Niederlage einstecken, zweimal endete ein Kampf unentschieden.

Begleitet von großem Medieninteresse bestritt Pacquiao unter anderem 2015 einen Kampf gegen die Boxlegende Floyd Mayweather, den er in einem unspektakulären Duell nach Punkten verlor. Das weltweit vermarktete Duell mit horrenden Eintrittspreisen war ausschließlich im Pay-TV ausgestrahlt worden. In Deutschland kostete ein TV-Zugang bis zu 30 Euro.

Adrien Broner (USA) ist mit 29 Jahren ein Jahrzehnt jünger als Pacquiao. Der US-Amerikaner gewann 33 Kämpfe, davon 24 durch Knockout. Dreimal verlor Broner einen Kampf. Aus seinem bislang letzten Kampf gegen Jessie Vargas (USA) ging sein erstes Unentschieden hervor.

Manny Pacquiao vs. Adrien Broner im Live-Stream und TV?

Der Kampf zwischen Pacquiao und Broner wird am Samstag, 19. Januar 2019, mutmaßlich live im Online-Stream gezeigt. Noch gibt es bezüglich einer Übertragung in Deutschland aber keine Informationen. Sobald klar ist, welcher (Free-TV)Sender oder welches Streaming-Portal den Kampf überträgt, erfahren Sie das hier.

Die Uhrzeit für eine Übertragung dürfte aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht von Samstag, 19., auf Sonntag, 20. Januar 2019, liegen. Sobald eine konkrete Uhrzeit feststeht, erfahren Sie das ebenfalls hier. (AZ)

Weitere Kämpfe in den kommenden Monaten:

Saul "Canelo" Alvarez gegen Rocky Fielding im Dezember 2018 : Der zweifache Weltmeister Saul "Canelo" Alvarez steht vor seinem nächsten Kampf: Der 28-jährige Mexikaner trifft am 15. Dezember 2018 auf WBA-Supermittelgewichts-Champion Rocky Fielding (31) aus Großbritannien. Der Boxkampf findet im Madison Square Garden in New York statt.

Anthony Joshua gegen Deontay Wilder im April 2019: Deontay Wilder will gegen Anthony Joshua in den Ring steigen. Der Termin steht fest. Was Sie über den Kampf wissen müssen.

Sie möchten selbst eine Kampfsportart erlernen? Hier erfahren Sie den Unterschied zwischen Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung. Außerdem beantworten wir unter anderem die Frage, welcher Kampfsport sich für wen eignet.

Themen Folgen