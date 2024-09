Panther erleben einen unerfreulichen Nachmittag in Nürnberg

Der Glanz des erfolgreichen Saisonauftakts der Augsburger Panther ist schnell verblichen. Am vergangenen Donnerstag hatte die Mannschaft dem ERC Ingolstadt im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion noch einen 3:2-Sieg in der Verlängerung abgetrotzt. Drei Tage später kam sie in Nürnberg nicht einmal in die Nähe eines Erfolgserlebnisses und verlor 1:4. Die Gastgeber kauften der Mannschaft von Ted Dent von Anfang an den Schneid ab. Nach 60 weitgehend ernüchternden Minuten blieb dem Trainer nichts anderes übrig, als seinem Kollegen Mitch O‘Keefe zu gratulieren. Der ist ebenfalls neu in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) und hat ebenfalls einen massiven Umbruch im Kader zu moderieren. Viele Experten zählen die Nürnberger deshalb zum engsten Kreis der Abstiegskandidaten, in dem sich auch Augsburg befindet.

