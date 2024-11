Mit Mitchell kommt die Wende: Panther gewinnen gegen Straubing

Ende der Pleitenserie in Augsburg: Nach zehn Niederlagen in Folge und der Entlassung von Trainer Ted Dent feiert Augsburg mit Larry Mitchell an der Bande einen 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Sieg gegen Straubing. Fans und Spieler bejubelten nach Wochen des Frusts und der Enttäuschung die Wende. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die richtigen Entscheidungen getroffen“, kommentierte ein zahnlückiger Doppeltorschütze Alexander Oblinger den Erfolg.

Fast genau zehn Jahre nach seiner Entlassung in Augsburg feierte Larry Mitchell eine triumphale Rückkehr hinter die AEV-Bande. Am 1. Dezember 2014 hatte Hauptgesellschafter Lothar Sigl den Deutsch-Kanadier nach sieben erfolgreichen Jahren vor die Tür gesetzt. Am Freitagabend stand der im Frühjahr als Sportdirektor verpflichtete Mitchell wieder als Coach hinter der Bande. Trainer Dent hatte nach zehn Niederlagen in Folge ohne Punktgewinn seine Trainerkabine räumen müssen. Wenn die sportliche Not groß ist, wollte sich der Sportdirektor nicht wegducken. „Als klar war, dass wir uns von Dent trennen, war für mich klar, dass ich helfe, wo ich kann“, hatte Mitchell nach der Ablösung des Übungsleiters gesagt.

Wende in Augsburg: AEV siegt mit Trainer Larry Mitchell gegen Straubing

Eine Trainingseinheit blieb dem neuen Bandenchef Zeit, um der Mannschaft den dringend benötigten Impuls zu geben. Die Panther trafen auf eine eingespieltes Team aus Niederbayern, das sich nach einem zähen Saisonstart im Mittelfeld der Deutschen Eishockey Liga eingenistet hat. Die Gastgeber standen im mit 6179 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion in der Abwehr wie schon zuletzt etwas stabiler.

Die Niederbayern hatten jedoch die besseren Chancen und schnürten die Augsburger in deren Drittel mehrmals ein. Torhüter Strauss Mann, dem die Pleitenserie nicht anzulasten war, hielt mit starken Paraden zunächst seinen Kasten sauber. Das AEV-Powerplay blieb weiter meist nur Stückwerk. Straubing zeigte im Überzahlspiel deutlich mehr Struktur.

Dem Spiel der Augsburger war zunächst anzusehen, dass Erfolgserlebnisse und damit Selbstvertrauen fehlen. Nicht die Importspieler, sondern die vierte Reihe mit den drei Augsburgern sorgte für erstmalige Panther-Führung seit zehn Spielen. Moritz Elias und Florian Elias gaben die Vorlagen zum 1:0 (22.) durch Alexander Oblinger.

Anschließend legten die Elias-Brüder aus Bobingen bei Augsburg das 2:0 (31.) erneut durch Oblinger auf, der im Torraum stehend den Puck über die Linie stocherte. Der Treffer zählte, da der Straubinger Torwart Florian Bugl nicht behindert wurde. Jeweils mit einem Urschrei bejubelte Oblinger beide Treffer und ließ den Frust der vergangenen Wochen heraus. In einem nun ausgeglichenen Abschnitt blieben die Gäste giftig und verkürzten durch Joshua Samanski auf 2:1. Dessen Vater John Samanski hatte vor exakt 40 Jahre beim Augsburger EV seine Deutschland-Karriere gestartet. Die Eishockey-Welt ist ein Dorf und fast jeder kommt irgendwann ins Curt-Frenzel-Stadion.

Im letzten Drittel gelangen den Panthern gegen Straubing die entscheidenen Treffer

Im letzten Drittel erwischten die Gastgeber den besseren Start. Donald Busdeker nach Vorarbeit von Anthony Louis und Anrei Hakulinen erzielte das 3:1. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der Kanadier für ein kleines Polster, das die Augsburger seit Wochen nicht mehr kannten. Es kam noch besser. Nach einem genialen Querpass von Louis erhöhte Cody Kunyk in der 54. Minute auf 4:1. Dabei bleib es. Der AEV brachte den Sieg sicher über die Zeit und anschließend feierten die Fans ihre Mannschaft minutenlang.

Augsburger Panther Mann – Reul, Zajac; Schemitsch, McCourt; Blumenschein, Köhler; van der Linde – Busdeker, Zengerle, Louis; Hakulinen, Kunyk, Trevelyan; Volek, Bast, Collins; F. Elias, Oblinger, M. Elias

Tore 1:0 (22.) F. Elias, 2:0 (31.) Oblinger, 2:1 (35.) Samanski, 3:1 (44.) Busdeker, 4:1 (54.) Kunyk

Zuschauer 6179 (ausverkauft)