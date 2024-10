Die Augsburger Panther stehen für Spektakel

Der Saisonauftakt gegen den ERC Ingolstadt war ausverkauft. Im zweiten Heimspiel gegen Köln fehlten nur 100 Besucher zu dieser Marke. Die Fans strömen schon zu Saisonbeginn in Scharen zum AEV. Und die Profis liefern. Zwei Spiele, zwei Siege, nicht nur die Heimbilanz stimmt. Sieben von zwölf möglichen Punkten können sich angesichts des anspruchsvollen Auftakt-Programms sehen lassen. Am Freitag feierte die Mannschaft des neuen Trainers Ted Dent nach fünfeinhalbjähriger Durststrecke in der Hauptstadt einen überraschenden Auswärtssieg beim Deutschen Meister Eisbären Berlin.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis