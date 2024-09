Panther-Trainer Dent vor dem Duell gegen Berlin: „Die Lektion haben wir gelernt“

So richtig schlau scheint auch Ted Dent nicht aus den ersten beiden Auftritten seiner Mannschaft in der neuen Saison geworden zu sein. Einem zumindest kämpferisch überzeugenden ersten Spiel gegen Ingolstadt (3:2 nach Verlängerung) ließ diese eine reichlich uninspirierte Leistung gegen Nürnberg (1:4) folgen. Er habe wieder mehr über das Team gelernt, sagte er am Donnerstag nach dem Training, blieb ansonsten aber im Vagen: „Gute Sachen, schlechte Sachen.“ Erstaunliche Sachen würde man gern zu der Aufzählung hinzufügen, denn, wie Dent richtigerweise feststellte, „haben wir im Eröffnungsspiel gegen Ingolstadt hart gekämpft. Am Sonntag war das nicht so - warum auch immer. Im zweiten Spiel hätten wir mehr zu geben gehabt. Wenn wir mehr investiert hätten, hätten wir vielleicht einen besseren Start gehabt und Nürnberg mehr herausgefordert. Aber es ist, wie es ist.“

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ted Dent Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis