Die letzte Chance für die Panther

Die Stimmung droht in Augsburg zu kippen. Die Fans geben alles und unterstützen ihr Team bei Auswärtsfahrten selbst nach Bremerhaven oder wie zuletzt mit 1000 Anhängerinnen und Anhängern in Düsseldorf. Von der Mannschaft kommt auswärts nur Alibi-Hockey - so tun, als würde man ernsthaft Eishockey spielen. Trainer Larry Mitchell fordert Leidenschaft und Laufbereitschaft von der ersten Minute an. Doch meistens manövrieren sich die Panther durch Bewegungsarmut und tölpelhafte Fehler bereits nach dem ersten Drittel in einen schier aussichtslosen Rückstand und gehen entweder unter oder betreiben noch Ergebnis-Kosmetik.

Der Sportdirektor hat bislang alles versucht, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Mitchell rückte selbst als Trainer für seinen Freund Ted Dent an die Bande. Er wollte sich nicht „verstecken“. Auf die schweren Verletzungen der Torjäger Riley Damiani und Cody Kunyk reagierte der Deutsch-Kanadier schnell und verpflichtete Nick Baptiste, der mit zwei Treffern in zwei Einsätzen persönlich einen perfekten Einstand feierte. Mitchells Vorgänger Christof Kreutzer hatte vor einem Jahr wochenlang nach der passenden Verstärkung gesucht - ohne Ergebnis. Die Panther gehen volles Risiko mit der Vergabe der letzten Ausländerlizenz. Sollte sich einer der Stammtorhüter verletzen, droht der nächste Engpass, allerdings an entscheidender Stelle.

Mitchell sieht sich nur als „Interimstrainer“

Trotzdem rückt zum Jahresende der Sturz auf den Abstiegsplatz immer näher - im dritten Jahr in Folge. Der in Augsburg beliebte Eishockey-Fachmann Mitchell läuft Gefahr, seinen guten Ruf zu verlieren. Er hatte sich bei seinem Wechsel an die Bande ausdrücklich als Interimscoach angekündigt. Wie lange die Zwischenlösung Bestand hat, hängt auch vom Erfolg der Panther ab. Wenn Mitchell und Co-Trainer Thomas Dolak die Mannschaft nicht auswärts stabilisieren und die Gegentor-Flut stoppen, dürfte bald ein neuer Trainer hinter der Bande stehen. Das wäre der allerletzte Schachzug, um das Matt der Augsburger vielleicht doch noch zu abzuwenden.