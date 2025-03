Liveticker: Schaffen die Augsburger Panther in Iserlohn den Klassenerhalt?

Für die Augsburger Panther geht es am letzten Spieltag um alles. Mit einem Sieg gegen die Iserlohn Roosters am heutigen Freitag ist der Verbleib in der DEL gesichert. Verfolgen Sie das Saisonfinale ab 19.30 Uhr im Liveticker.

Augsburger Panther in Iserlohn im Liveticker

So schaffen die Augsburger Panther den Klassenerhalt

Die Panther haben den Klassenerhalt selbst in der Hand. Augsburg steht mit 48 Zählern auf Rang 13. Düsseldorf ist zwar punktgleich, rangiert jedoch wegen des schlechteren Torverhältnisses (minus 14 gegenüber dem AEV) auf Platz 14. Die Tordifferenz könnte am Ende entscheidend werden, denn die zählt, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind. Sollten also die Panther genauso viele Punkte wie Düsseldorf holen, sollten die Augsburger in der Regel gerettet sein.

Da Iserlohn den Klassenerhalt bereits sicher hat, können die Roosters ohne Druck aufspielen. Für sie geht es nur darum, sich mit einem Sieg im letzten Saisonspiel von den eigenen Anhängern zu verabschieden. Für Düsseldorfs Gegner Wolfsburg steht deutlich mehr auf dem Spiel. Die Grizzlys unter Ex-AEV-Trainer Mike Stewart haben Platz zehn und damit die Play-off-Teilnahme noch nicht gesichert und werden hoch motiviert antreten. Für den Klassenerhalt braucht Düsseldorf also dringend einen Sieg gegen Wolfsburg und Schützenhilfe aus Iserlohn.