AEV-Trainerstuhl wird zum Schleudersitz: Wer könnte neuer Panther-Trainer werden?

Larry Mitchell hat in dieser Woche eine taumelnde Mannschaft und den Trainerposten bei den Augsburger Panthern übernommen. Nach 20 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war für den Kanadier Ted Dent Schluss. Mit sechs Siegen aus den ersten zehn Partien war die Start-Bilanz des Europa-Neulings noch in Ordnung. Zwischenzeitlich rangierte das letztjährige DEL-Schlusslicht auf Rang fünf. Doch dem 4:2-Sieg in München am 18. Oktober folgten zehn Niederlagen in Folge. Mit zehn punktlosen Pleiten in Serie stellten die Panther einen neuen Negativ-Rekord in der 31-jährigen DEL-Geschichte auf. Klubchef Lothar Sigl und Sportdirektor Mitchell sahen sich zum Handeln gezwungen.

