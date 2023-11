Verletzungen und knappe Ergebnisse prägen die NFL-Saison

Es ist fast Halbzeit in der NFL-Saison. Es gibt erste Favoriten auf den Einzug in den Super Bowl. Kommenden Sonntag steigt das Top-Spiel in Frankfurt.

Es gibt dieses eine Football-Wochenende im Jahr, an dem der Biorhythmus des mitteleuropäischen Fans etwas weniger leidet als sonst. Am letzten Oktober-Wochenende nämlich, wenn die deutschen Uhren schon Winterzeit anzeigen, die US-amerikanischen aber noch am Sommer festhalten. Für gemeinhin schlägt jetzt die Zeit, um sich für die Play-off-Plätze zu positionieren: Siege werden etwas wichtiger, Niederlagen etwas schmerzhafter. Fast die Hälfte der NFL-Saison ist schon wieder vorbei. Welche Überraschungen gibt es, welche Favoriten straucheln?

Je länger die NFL-Spielzeit dauert, desto größeren Einfluss nehmen Verletzungen auf den Verlauf der Saison. Derzeit ist rund ein Viertel der Quarterbacks der gesamten Liga verletzt: gerissene Achillessehen hier, ausgerenkte Finger dort. Am vergangenen Wochenende mussten zwischenzeitlich gleich fünf Spielmacher verletzt raus. Einen Star hatte es schon erwischt, bevor die Saison richtig begann: Aaron Rodgers, im Sommer von Green Bay nach New York zu den Jets gewechselt, hatte sich im ersten Spiel der Saison die Achillessehne gerissen.

In Frankfurt treffen die Miami Dolphins auf die Kansas City Chiefs

Vielleicht liegt es an jener Verletzungsmisere, dass kaum eine Offensivreihe in dieser Saison bislang dauerhaft überzeugen kann. Einzige Ausnahme sind die Miami Dolphins um Quarterback Tua Tagovailoa, seine Receiver-Waffen Tyreek Hill und Jaylen Waddle sowie den jungen Coach Mike McDaniel, der in Interviews irgendwo zwischen Klassenclown und Thomas Müller wandelt. Bisheriger Höhepunkt waren 70 Punkte gegen die Denver Broncos in Woche drei, immerhin die höchsterzielte Punktzahl eines Teams seit 57 Jahren.

Gegen eben jene Broncos mussten die Kansas City Chiefs, amtierender Super-Bowl-Champion, am Wochenende zwar eine überraschende Niederlage einstecken. Doch mit sechs Siegen aus acht Spielen ist das Team um Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Knuddler Travis Kelce erneut ein Favorit auf den Titel. Und weil das so ist, darf sich Deutschland am kommenden Sonntag auf ein Spitzenspiel in Frankfurt beim ersten von zwei NFL-Spielen auf deutschem Boden in dieser Saison freuen: Denn um 15.30 Uhr (RTL/DAZN) treffen im Deutsche-Bank-Park die Miami Dolphins auf die Kansas City Chiefs. Eine Woche später stehen sich dann, ebenfalls um 15.30 Uhr, die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegenüber.

Usher tritt beim Super Bowl 2024 in Las Vegas auf

Den bisher überzeugendsten Eindruck hinterlassen die Vorjahresfinalisten der Philadelphia Eagles. Sieben Siege aus acht Spielen, dazu eine Top-drei-Offensive sowie die beste Verteidigung gegen das Laufspiel machen Philly zum aktuell besten Team der NFL. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Eagles – mit Ausnahme der Miami Dolphins – bisher gegen kein Spitzenteam der Liga ranmussten. Doch das ändert sich jetzt: In den kommenden sechs Partien spielen die Eagles ausschließlich gegen Teams mit einer positiven Bilanz.

Unter anderem gegen die San Francisco 49ers. Die sahen nach fünf Spieltagen schon wie ein sicherer Super-Bowl-Teilnehmer aus – der findet übrigens am 11. Februar in Las Vegas statt, die Halftime-Show übernimmt R'n'B-Sänger Usher ("Yeah!"). Doch dann kamen mehrere Verletzungen und drei Niederlagen in Folge. Zum Kreis der Favoriten zählen sie dennoch weiterhin, ebenso wie die Baltimore Ravens und – etwas überraschend – die Detroit Lions sowie die Jacksonville Jaguars.

Knappe Spiele und viele Überraschungen: In der NFL kann jeder jeden schlagen

Alles andere als überzeugend sind bislang die Teams aus Arizona, Carolina und Denver. Gerade Letztere hatten sich vor der Saison sicher mehr erhofft. Mit dem Tandem aus Coach Sean Payton, langjähriger Erfolgstrainer in New Orleans, und Quarterback Russell Wilson, langjähriger Erfolgsspielmacher bei den Seattle Seahawks, sollte eigentlich der Erfolg ins Team zurückkehren, das 2016 zuletzt den Super Bowl gewonnen hatte. Doch drei Siege aus acht Partien und phasenweise Rumpel-Football sind zu wenig für die Ansprüche. Immerhin: Die Broncos konnten zuletzt zwei Siege am Stück feiern, unter anderem gegen Kansas City.

Und so zeigt auch die erste Hälfte dieser Saison einmal mehr: In der NFL kann jeder jeden schlagen. In den vergangenen sechs Spielzeiten gab es fünf verschiedene Super-Bowl-Sieger. Ein Maximalbetrag für Spielergehälter und ein Draft-System, bei dem das schwächste Team der abgelaufenen Saison den besten College-Spieler wählen darf, machen es möglich. Nach acht Spieltagen gibt es weder eine Mannschaft ohne Sieg noch eine Mannschaft ohne Niederlage. Rund die Hälfte der Spiele der bisherigen Saison endete mit acht oder weniger Punkten Differenz. Spiele also, für die man als mitteleuropäischer Football-Fan seinen Biorhythmus doch gerne leiden lässt.