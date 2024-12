Arminia Bielefeld – SC Freiburg live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 24/25

Der DFB-Pokal 2024/25 markiert die 82. Auflage des traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerbs. Die Saison begann vom 9. bis 12. August 2024 mit der ersten Runde, an der 64 Teams aus der Bundesliga, 2. Bundesliga sowie Mannschaften aus den unteren Ligen und Regionalverbänden teilnahmen.

Das Turnier wird im klassischen K.o.-Modus gespielt: Steht es nach 90 Minuten unentschieden, folgen Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen. Das große Finale ist für den 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion terminiert.

Bayer Leverkusen, Titelträger der Saison 2023/24, tritt erneut an, um den Pokal zu verteidigen. Neben Favoriten wie Bayern München hoffen auch Außenseiter auf Überraschungen und die Chance, sich mit dem Pokalsieg einen Platz in der Europa League zu sichern. Der ebenfalls favorisierte BVB Dortmund musste allerdings nach einem 0:1 gegen Wolfsburg bereits die Segel streichen.

16 Teams sind noch vertreten im DFB-Pokal der Saison 2024/25, unter ihnen Arminia Bielefeld und der SC Freiburg, die in der nächsten Runde aufeinander treffen. Bielefeld konnte bisher die beiden Erstligisten Hannover 96 sowie Union Berlin schlagen. Die Ostwestfalen gehen mit einem gesunden Mix aus breiter Brust und Respekt in die Begegnung mit dem Team aus Baden. „Mit dem SC Freiburg haben wir ein sportlich attraktives Los gegen einen sehr ambitionierten Erstligisten gezogen. Wir hoffen auf eine volle SchücoArena, denn wir wissen, was mit den Fans im Rücken an einem Pokalabend alles möglich ist“, so Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Und Cheftrainer Mitch Kniat ergänzt: „Wir stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals, da gibt es keine leichten Lose mehr. Die Jungs haben sich dieses Spiel hart erarbeitet, jetzt freuen wir uns darauf. Wir haben bisher überragende Pokalnächte in unserem Stadion gehabt, das wollen wir wiederholen.“

Wann findet das Achtelfinal-Spiel zwischen Bielefeld und Freiburg statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Arminia Bielefeld - SC Freiburg im DFB-Pokal 24/25: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem SC Freiburg am 3. Dezember 2024 statt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Bielefelder Schüco-Arena.

Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg live im TV und Stream: Übertragung im Achtelfinale im DFB-Pokal 24/25

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind zwischen Pay-TV und Free-TV aufgeteilt. Sky zeigt sämtliche Partien des Wettbewerbs live, während ARD und ZDF eine Auswahl von insgesamt 15 Spielen – darunter die Halbfinals und das Finale – kostenlos im Free-TV anbieten, allerdings nicht diese Begegnung zwischen Bielefeld und Freiburg.

Für den vollen Zugriff auf alle Spiele ist ein Sky-Sport-Abonnement erforderlich, das ab 25 Euro monatlich erhältlich ist. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live verfolgen möchte, muss mit einem Preis von 35 Euro pro Monat rechnen (Stand: Dezember 2024). Das Finale am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion wird sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld - SC Freiburg, DFB-Pokal 24/25, Achtelfinale

Datum: Dienstag, 3. Dezember 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Schüco- Arena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky und WOW

Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Die Kollegen von fussballdaten.de verzeichnen bisher 20 Begegnungen zwischen den beiden Vereinen. Die Männer aus Freiburg gingen sechsmal als Sieger vom Platz, während die Westfalen sieben Matches für sich entscheiden konnten. Siebenmal unentschieden also. Die Torbilanz ist vollkommen ausgeglichen: 31:31.