Bergamo - Leipzig im Europa League-Viertelfinale: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Stream

Atalanta Bergamo und der RB Leipzig treffen im Viertelfinale der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die UEFA hat in der aktuellen Saison einige Änderungen im europäischen Fußball vorgenommen. So gibt es nun neben der Champions und Europa League auch zusätzlich die Conference League als drittwichtigsten Fußball-Wettbewerb in Europa. Darüber hinaus hat sich auch an den Regeln der Turniere etwas geändert: Ab der aktuellen Saison 21/22 wird auf die bisher geltende Auswärtstorregel verzichtet. Diese besagte, dass bei unentschiedenem Spielstand nach Hin- und Rückspiel diejenige Mannschaft weiter kommt, die mehr Auswärtstore erzielt hat. In Zukunft wird bei Gleichstand stattdessen nach dem Rückspiel die klassische Verlängerung gespielt und im Anschluss bei Bedarf ein Elfmeterschießen ausgetragen.

Wo gibt es die Viertelfinal-Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem RB Leipzig live im TV und Stream zu sehen? Alle Infos zur Übertragung sowie einen Live-Ticker mit der Aufstellung der Teams haben wir hier für Sie.

Atalanta Bergamo - RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Atalanta Bergamo und dem RB Leipzig wird am 14. April 2022 ausgetragen. Anstoß der Partie ist um 18.45 Uhr im Gewiss Stadium in Bergamo.

Atalanta gegen Leipzig: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

RTL hat sich die Übertragungsrechte für die Europa League und die Conference League für drei Jahre gesichert. Es wird jedoch nicht alle Spiele der beiden Turniere im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro zu sehen geben. Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem RB Leipzig läuft beispielsweise exklusiv im Stream bei RTL+. Das sind alle Infos zur Übertragung des Viertelfinal-Spiels auf einen Blick:

Spiel: Atalanta Bergamo - RB Leipzig , Viertelfinale der Europa League 2021/22, Rückspiel

- , Viertelfinale der 2021/22, Rückspiel Datum: Donnerstag, 14. April 2022

Donnerstag, 14. April 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Gewiss Stadium , Bergamo

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Unser Datencenter liefert alle aktuellen Infos zur Europa League 21/22. Falls Sie keinen Premium-Zugang für RTL+ haben, können Sie das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem RB Leipzig bequem bei uns im Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore und werden darüber hinaus zu allen gelben und roten Karten sowie zu den Highlights des Spiels informiert. Kurz vor dem Anstoß finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Der Privatsender RTL hält bis 2024 die exklusiven TV-Rechte zur Übertragung der Europa- und der Conference League. Der Sender zeigt zwar alle Spiele des Wettbewerbs entweder im Free-TV oder im Stream, allerdings wird es nicht alle Begegnungen kostenlos zu sehen geben. Einige Spiele werden exklusiv im kostenpflichtigen Stream von RTL+ übertragen. Um das Spiel zwischen Bergamo und Leipzig verfolgen zu können, benötigen Sie einen Premium-Account bei der Streaming-Plattform, der monatlich 4,99 Euro kostet.

Bei RTL+ werden an jedem Spieltag bis zu acht Spiele der Europa- und der Conference League gezeigt. Eine Partie gibt es pro Spieltag aber auch im Free-TV zu sehen: Entweder auf RTL oder auf RTL Nitro.

Bergamo gegen Leipzig: Bilanz und Infos

Die beiden Vereine sind sich bisher noch nie auf dem Rasen begegnet. Folglich lässt sich nur schwer vorhersagen, wer im Viertelfinal-Rückspiel die Nase vorn haben wird. Ein erster Indikator dafür, welches Team sich als stärker herausstellt, wird natürlich das Hinspiel am 7. April in Leipzig sein. In den letzten sechs Spielen in der Europa League hat Leipzig jeweils mehrfach getroffen und insgesamt 16 Tore in sechs Spielen erzielt. Atalanta hat die letzten vier Partien im Turnier gewonnen. Sollten sie auch das Spiel gegen Leipzig gewinnen, wäre es die längste Siegesserie des Vereins in einem europäischen Wettbewerb. (AZ)