Die Augsburger Panther verlieren den Anschluss

Ziemlich wortkarg stand Luca Tosto nach dem 2:5 gegen Ingolstadt vor der Umkleide und beantwortete die Fragen. Tosto hatte die beiden einzigen AEV-Tore im Derby gegen die Oberbayern geschossen und damit für zwei kurze Lichtblicke an einem erneut enttäuschenden Eishockey-Nachmittag gesorgt. Spät in der aktuellen Saison erzielte der Panther-Stürmer seine beiden ersten Tore. Unter dem Ex-Trainer Ted Dent saß der 24-Jährige häufig als überzähliger Angreifer auf der Tribüne. „Seit Larry Mitchell da ist, ist auch bei mir eine Steigerung zu erkennen“, sagte der Außen. Für Punkte reichte es nicht, obwohl die Panther mit 1:0 in Führung gegangen waren. Einen Grund dafür nannte Tosto: „Ingolstadt ist eine Topmannschaft. Die nutzt jeden kleinen Fehler aus.“

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Luca Tosto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis