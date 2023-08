Augsburger Panther

Nächstes Turnier: Es wird nicht leichter für den AEV

Trainer Christof Kreutzer und die Panther starten am Wochenende erstmals beim Bodensee Cup und treffen wie schon in Südtirol auf starke Gegner.

Eines kann man jetzt schon feststellen: Mit Samthandschuhen fasst Trainer Christof Kreutzer seine Mannschaft in der Vorbereitung nicht an. Im Training standen an etlichen Tagen zwei Eiseinheiten im Programm der Panther-Profis. Bei den Testspielgegnern sind die Besten gerade gut genug. Nach den Auftritten beim Dolomitencup gegen die europäischen Spitzenmannschaften Dynamo Pardubice aus Tschechien (0:4) und Rögle BK aus Schweden (0:3) warten nun erneut zwei starke Kontrahenten.

Beim Bodensee Cup trifft der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag auf die Rapperswil-Jona Lakers. Spielbeginn in der Eishalle von Herisau ist um 19.45 Uhr. Am Samstag um 15 Uhr treten die Augsburger in Kreuzlingen gegen die SC Langnau Tigers an. Beide Klubs spielen in der höchsten Schweizer Liga, die als stärker als die DEL gilt. Rapperswil-Jona ist zudem in dieser Saison in der Champions Hockey League (CHL) vertreten.

