Schwarze Serie der Augsburger Panther gegen Straubing hält an

Der 27. November 2022 war ein erfreulicher Tag aus Sicht der Augsburger Panther: Mit 7:4 gewann das Team des damaligen AEV-Trainers Peter Russell das Heimspiel gegen die Straubing Tigers. Die Tore für Augsburg gingen damals auf das Konto der Herren Drew LeBlanc, Ryan Kuffner, Vinnie Saponari, Marcel Barinka und Sebastian Wännström. TJ Trevelyan war sogar doppelt erfolgreich. Was damals keiner ahnte: Es sollte bis heute der letzte Sieg gegen die Niederbayern sein. Noch in derselben Saison folgte eine 4:5-Pleite in der Fremde. In der vergangenen Spielzeit gab es sogar vier glatte Niederlagen: 1:7 und 1:4 hieß es in den Heimspielen, in Straubing gab es zweimal ein 1:4. Am Sonntagabend schien alles angerichtet für die Revanche: Die Panther empfingen nach drei Siegen in Serie die Mannschaft von Tom Pokel, die als Vorletzter nach Schwaben gekommen war.

