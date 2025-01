Panther feiern hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Frankfurt

Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Panther liefen bis zur 58. Minute einem 0:1-Rückstand gegen die Löwen Frankfurt hinterher. Dann glich Anrei Hakulinen vor 5705 Zuschauern für Augsburg zum 1:1 aus. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Penaltyschießen. Für Augsburger verwandelte Nick Baptiste den einzigen Penalty. Der AEV siegte 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die Hessen.

Die Panther zeigten eines ihrer besseren Startdrittel dieser Saison. Die Gastgeber ließen sich nicht im eigenen Drittel einschnüren und fuhren gute Angriffe. Zwei Überzahlspiele ließ die Mannschaft von Trainer Larry Mitchell allerdings ungenutzt. In der zehnten Minute lag die Scheibe hinter der Frankfurter Torlinie und die Schiedsrichter entschieden zunächst auf einen gültigen Treffer. Nach Sichtung der Videoaufzeichnung erkannten die Unparteiischen das Tor jedoch nicht an, da „der Torhüter den Puck unter der Fanghand abgedeckt“ hatte, wie Schiedsrichter Christian Schadewaldt den Zuschauern verkündete. Wenig überraschend sahen das die AEV-Fans anders und quittierten die Ansage mit einem gellenden Pfeifkonzert. Der vermeintliche Torschütze Florian Elias hatte sich zu früh gefreut.

Augsburger Panther wacher als in Ingolstadt

Die Augsburger präsentierten sich wesentlich wacher als am Freitag in Ingolstadt. Beim 1:4 gegen die Oberbayern hatten die Augsburger, wie schon zuvor gegen Bremerhaven (2:6), keine realistische Siegchance. Defensiv zeigte sich der AEV verbessert. Im Sturm rückte Thomas J. Trevelyan, der gegen Bremerhaven einen harten Check verdauen musste, wieder in den Kader.

Die nächste dicke Chance zur Führung hatte in der 27. Minute Mark Zengerle auf dem Schläger. Nach einem Alleingang hob der Deutsch-Kanadier die Scheibe zwar über Schlussmann Juho Olkinuora, aber auch über das Tor hinweg. Anschließend erspielten sich die Hessen ein Übergewicht. Vor dem 1:0 (31. Minuten) durch Daniel Wirt schnürten die Gäste den AEV lange im eigenen Drittel ein. Das Gegentor hatte sich förmlich angebahnt. Die Panther waren zu passiv und zu weit weg von ihren Gegenspielern. Trainer Mitchell reagierte wie schon im Heimspiel mit einer frühen Auszeit. In der 34. Minute holte der Cheftrainer seine Mannschaft für einen Weckruf an der Bande zusammen. Es half, die Augsburger wirkten wieder konzentrierter.

Die beste Chance auf den ersten Augsburger Treffer hatte im zweiten Drittel Angreifer Chris Collins auf dem Schläger. Der Puck landete am linken Pfosten. Collins war es auch, der nach der zweiten Pause in höchster Not auf der eigenen Torlinie gegen den einschussbereiten Julian Napravnik rettete.

AEV-Stürmer Anrei Hakulinen trifft zum 1:1

In der 43. Minute lag der Puck zum zweiten Mal hinter AEV-Torwart Strauss Mann und die Schiedsrichter entschieden auf Tor. Nach Sichtung der Videoaufzeichnung korrigierten die Unparteiischen die Entscheidung, da der Puck mit dem Schlittschuh über die Linie gekickt worden war. Es blieb bei der knappen 1:0-Führung der Hessen. Der AEV fuhr nun einen Angriff nach dem anderen, doch die zündende Idee fehlte. Zwei Strafzeiten leisteten sich die Löwen in der Schlussphase. Das zweite Augsburger Überzahlspiel nutzte ein Mann zum Ausgleich, bei dem in dieser Spielzeit vieles daneben lief - Anrei Hakulinen. Der finnische Ex-Nationalspieler traf per Direktabnahme nach einem Schemitsch-Zuspiel zum erlösenden 1:1. Dabei blieb es auch nach der fünfminütigen Verlängerung. Im Penaltyschießen traf lediglich Nick Baptiste für die Panther und sorgte für den hart erkämpften Zusatzpunkt.

Augsburger Panther Mann - Schemitsch, McCourt; Reul, Zajac; Renner, Köhler; Blumenschein - Hakulinen, Collins, F. Elias; Oblinger, Volek, Tosto; Baptiste, Busdeker, Louis; M. Elias, Zengerle, Trevelyan

Tore 0:1 (31.) Wirt, 1:1 (58.) Hakulinen, 2:1 (Penalty) Baptiste

Zuschauer 5705