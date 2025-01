Der AEV verliert ein einseitiges Panther-Duell

Die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte hätte sich Larry Mitchell ganz anders vorgestellt. Doch zu sehen bekam der Augsburger Trainer einen desolaten Auftritt seiner Mannschaft, die sich in der Deutschen Eishockeyliga beim ERC Ingolstadt mit 1:4 (0:1; 0:2; 1:1) geschlagen geben musste.

Die Oberbayern waren als klarer Favorit in die Partie gegangen. Sie spielen eine herausragende Saison und holten sich mit dem Sieg am Freitagabend die Tabellenführung von Berlin zurück. Augsburg hingegen verlor zuletzt mit 2:6 gegen Bremerhaven und muss mehr denn je um den Klassenerhalt bangen.

Am Anfang kann der AEV noch gut mithalten

In den ersten Minuten war von einem Leistungsunterschied jedoch wenig zu sehen. Zuletzt hatten sich die Oberbayern Ausrutscher gegen die Konkurrenten des AEV im Abstiegskampf geleistet, in Düsseldorf verloren (1:4) und in Iserlohn einen Punkt abgegeben (5:4 nach Verlängerung). Der ERC wirkte zu Beginn erneut fahrig, leistete sich einige Ungenauigkeiten. Doch daraus konnten die Gäste kein Kapital schlagen, ein Schuss von Moritz Elias rauschte knapp am Pfosten vorbei (4.).

Als dann Donald Busdeker auf die Strafbank musste, kamen die Ingolstädter zu ersten Chancen durch Wayne Simpson und Kenny Agostino (7.). Die Überlegenheit hielt im Anschluss auch bei Gleichzahl auf dem Eis an. Die Augsburger Defensive um Torhüter Strauss Mann war ein ums andere Mal gefordert und musste das erste Gegentor hinnehmen. Dabei zeigten die Ingolstädter ihre spielerische Klasse. Nach einem schnellen Spielzug fand Mat Bodies Pass vor dem Tor den einschussbereiten Daniel Pietta, der zum 1:0 traf (11.).

Der Großteil der Partie spielte sich in der Augsburger Zone ab. Ingolstadt dominierte, ohne restlos zu überzeugen. Die seltenen Vorstöße des AEV führten bei ERC-Goalie Devin Williams zu keinen Schweißausbrüchen.

Der ERC Ingolstadt ist den Augsburger Panthern klar überlegen

Die Begegnung veränderte sich im zweiten Abschnitt kaum. Ingolstadt war klar stärker, ohne dabei sein komplettes Repertoire zeigen zu müssen. Gelegentlich übertrieb es der ERC vor dem Tor in aussichtsreichen Positionen mit zusätzlichen Abspielen, sonst wären mehr als zwei weitere Treffer möglich gewesen. Zunächst leitete Simpson die Scheibe direkt auf Agostino weiter, der mit einem Schlagschuss unter die Latte zum 2:0 erfolgreich war (27.). Später spazierte Austen Keating über das Eis und tunnelte Mann zum 3:0 (36.). Wenn Ingolstadt das Tempo anzog, war der AEV überfordert. Riley Sheen (35.) und Myles Powell (37.) hatten weitere Tore auf dem Schläger. Offensiv fanden die Gäste praktisch nicht statt. Einmal leistete sich der ERC einen Abspielfehler im Aufbau, der Abschluss von Luca Tosta verfehlte das Gehäuse jedoch knapp (36.).

Im Schlussabschnitt durfte Augsburg zu Beginn zweimal in Überzahl spielen, musste aber mit einem Mann mehr das nächste Tor schlucken. Noah Dunham legte ab auf Pietta, der zum 4:0 vollendete (47.). Damit hat der 38-Jährige in der DEL 799 Scorerpunkte gesammelt und befindet sich in der ewigen Bestenliste nun auf dem zweiten Platz.

Sechs Sekunden vor Schluss gelang Thomas Schemitsch in Überzahl noch der Augsburger Ehrentreffer zum 4:1-Endstand (60.).

ERC Ingolstadt Williams – Wagner, Preto; Hüttl, Bodie; Ellis, Breton – P. Krauß, Pietta, Keating; Dunham, Bertrand, J. Krauß; Schmölz, Stachowiak, Sheen; Simpson, Powell, Agostino

Augsburger Panther Mann – Schemitsch, McCourt; Reul, Zajac; Renner, Blumenschein; Van der Linde – Busdeker, Collins, Hakulinen; Baptiste, Zengerle, Louis; F. Elias, Oblinger, M. Elias; Tosto, Volek, Köhler – Zuschauer 4815 – Tore 1:0 Pietta (11.), 2:0 Agostino (27.), 3:0 Keating (36.), 4:0 Pietta (47./SH), 4:1 Schemitsch (60./PP).