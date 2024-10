Die Panther kassieren gegen Bremerhaven die nächste Niederlage

Die Augsburger Panther haben am Sonntagnachmittag die dritte Niederlage in Folge kassiert. 2:5 (0:0, 2:4, 0:1) stand es nach 60 Minuten im Heimspiel gegen den deutschen Vizemeister aus Bremerhaven. Schon am Donnerstag wartet der nächste schwere Brocken auf die Augsburger, wenn der deutsche Meister Berlin im Curt-Frenzel-Stadion gastiert.

Mit Jason Bast war gegen Bremerhaven ein weiterer Verletzter ins Team zurückgekehrt. Ärzte und Physios hatten ganze Arbeit geleistet, denn ursprünglich war von einer deutlich längeren Pause ausgegangen worden. Ähnliches könnte auch für Anthony Louis gelten, der ebenfalls unmittelbar vor dem Comeback steht. Der Sonntagnachmittag kam für ihn allerdings noch zu früh. Seine Kollegen dagegen zeigten sich von Beginn an hellwach. Das ist deshalb bemerkenswert, weil genau das in Düsseldorf am vergangenen Donnerstag nicht der Fall gewesen war. Dort hatten die Panther schon mit 0:3 zurückgelegen, ehe sie aufwachten. Zu spät, die Partie endete mit einer 3:4-Niederlage.

AEV startet diesmal hellwach

Im Heimspiel gegen Bremerhaven dagegen entwickelte sich sofort ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die bis dahin beste hatte Anrei Hakulinen in Überzahl, der knapp verzog. Noch knapper machte es Bremerhavens Torwart Maximilian Franzreb selbst, als er den Puck aus der Drehung hinter das eigene Tor weiterspielen wollte, sich verschätzte und den Außenpfosten traf. Aufregung auch, als Phillip Bruggisser das Gästetor mitten hinein in eine Sturm-und-Drang-Phase der Panther mehr oder weniger absichtlich aus der Verankerung hob. Die daraus resultierende Strafzeit konnten die Hausherren allerdings (mal wieder) nicht nutzen.

Panther laufen Vorsprung des Vizemeisters hinterher

Nach der ersten Pause trat dann der Ketchupflascheneffekt in Kraft, denn plötzlich fielen Tore in Hülle und Fülle - in der Mehrzahl jedoch aufseiten der Augsburger. Die Gäste kamen deutlich besser aus der Kabine und gingen durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Ross Mauermann (23.) und Christian Wejse (24.) hatten getroffen. Die Panther brauchten jedoch nicht lange, um sich davon zu erholen. Chris Collins besorgte exakt 63 Sekunden später schon den Anschlusstreffer. Die Aufholjagd war aber schnell beendet. Stattdessen erhöhte Max Görtz in Überzahl auf 3:1 für Bremerhaven (31.).

Der Vizemeister war das reifere Team, präziser im Aufbau und in der Defensive konsequenter. Die Panther versuchten das mit Kampf und Einsatz wettzumachen, scheiterten aber immer wieder spätestens an Franzreb. Der war erst kurz vor der zweiten Pause erneut geschlagen, als ein Schuss von Donald Busdeker quer durch Freund und Feind hindurch zum 2:3 im Tor landete (39.). Doch wieder kam die prompte Antwort: In Überzahl traf Jan Urbas eine Sekunde vor der Sirene aus spitzem Winkel für Bremerhaven - 2:4 (40.).

Panther-Kapitän zerstört bei Check Plexiglasscheibe

So turbulent das Spiel im zweiten Drittel war, so weitgehend ereignislos verlief es im letzten. Bremerhaven zog sich, mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken, zurück. Augsburg mühte sich weiterhin, lag auch in der Schussstatistik klar vorn, sorgte aber unter dem Strich für zu wenig Torgefahr, um der Partie noch einmal eine Wendung zu geben. Da spielerische Elemente nun fehlten, war es fast schon logisch, dass der Höhepunkt des dritten Durchgangs gröberer Natur war. Ein mächtiger Check von AEV-Kapitän Denis Reul gegen Markus Vikingstadt überlastete die angrenzende Plexiglasscheibe. Sie zersplitterte und musste ausgetauscht werden.

In den verbleibenden sechseinhalb Minuten nach dem Einschlag probierten die Panther alles. Vergeblich. Stattdessen traf Ziga Jeglic noch zum 2:5-Endstand ins leere AEV-Tor.

Augsburger Panther Keller - Schemitsch, McCourt; Reul, Zajac; Renner, Van der Linde; Köhler - Busdeker, Bast, Trevelyan; Hakulinen, Kunyk, Collins; Oblinger, Zengerle, M. Elias; Hanke, Volek, F. Elias

Tore 0:1 Mauermann (23.), 0:2 Wejse (24.), 1:2 Collins (25.), 1:3 Görtz (31.), 2:3 Busdeker (39.), 2:4 Urbas (40.), 2:5 Jeglic (59.)

Zuschauer 5416