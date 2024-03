Basketball

Nördlinger Basketballerinnen kämpfen ums finanzielle Überleben

Plus Neue Vorgaben der Frauen-Bundesliga könnten die Angels aus Nördlingen zum Aufgeben zwingen. Der Erstligist muss bis zum 10. April rund 120.000 Euro auftreiben.

Von Andreas Kornes

Die Stimmung sollte eigentlich gut sein bei den Nördlinger Basketballerinnen. Immerhin spielt die Mannschaft aus dem Ries eine herausragende Saison. Nur knapp mussten sich die Eigner Angels am Sonntag im Pokalfinale Hannover geschlagen geben, in den Bundesliga-Play-offs geht es ab Freitag gegen Halle. Doch gleichzeitig drücken den Erstligisten massive finanzielle Sorgen. Hintergrund sind neue Auflagen und Standards, die von der Liga beschlossen wurden, um die Professionalisierung des Frauen-Basketballs voranzutreiben. Das ist im Grundsatz, so sieht es auch Martin Fürleger, ein guter und richtiger Gedanke. Doch der sportliche Leiter der Angels bemängelt, dass die Neuerungen zum Teil schon in der kommenden Saison umgesetzt werden sollen. Für die wiederum muss der Klub in wenigen Wochen die Lizenzunterlagen einreichen. Bis dahin müssen nun mindestens 75.000 Euro zusätzlich zum bisherigen Etat von 300.000 Euro aufgetrieben werden. Insgesamt würden rund 120.000 Euro zusätzlich benötigt, sagt Fürleger.

Desillusionierende Gespräche mit Politikern

In einer Pressemitteilung vom Montag heißt es, dass Gespräche mit Stadt- und Landkreisverantwortlichen desillusionierend verlaufen seien. Finanzvorstand Thomas Hennig wird mit den Worten zitiert: "Man will uns zwar unterstützen, aber substanzielle Geldleistungen gibt es nicht, obwohl wir Nördlingen, das Ries und ganz Schwaben in Deutschland hervorragend repräsentieren. Wir zahlen mehr an Steuern, Abgaben, Mietkosten etc. an die Stadt Nördlingen, als wir Unterstützung erfahren." Außerdem inspirierten die Basketballerinnen viele Kinder, Sport zu treiben. Kaum eine Woche vergehe, in der die Sportlerinnen nicht in einer Schule im Ries unterwegs seien. Aktionen gegen Rassismus oder auch die Kooperation mit der Lebenshilfe gehörten zum Selbstverständnis der Angels, würden aber in Zukunft wegfallen, wenn das Unternehmen Basketball-Bundesliga in Nördlingen beendet wird.

