Ganz souverän: Abgezockte Bayern gewinnen 4:0 gegen Frankfurt

Eine positive Bilanz hat der FC Bayern selbstredend gegen jedes Team der Bundesliga und damit auch gegen Eintracht Frankfurt. Zuletzt sammelten die Bayern gegen die Hessen neben vielen Siegen aber auch einige Schrammen. In der Vorsaison etwa wurde das damalige Tuchel-Team in Frankfurt mit 1:5 vermöbelt. Auch der aktuelle Coach Vincent Kompany hatte beim packenden 3:3 in der Hinrunde eine Vorstellung davon bekommen, wie schnell es gegen die Eintracht, die nach den Münchnern und Leverkusen die beste Offensive der Liga stellt, weh tun kann. Am Sonntagabend deutete nur am Anfang etwas auf ein offenes Spiel hin, am Ende kamen die Münchner zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg. Ein richtiges Spitzenspiel war das einseitige Treffen zwischen dem Tabellenführer und dem Dritten diesmal nicht.

Kompany hatte im Vergleich zum 1:1 gegen Celtic Glasgow die Startelf gehörig durcheinander gewirbelt: Ito, Dier, Laimer, Pavlovic, Sané und Müller kamen für Upamecano, Stanisic, Guerreiro, Goretzka, Gnabry und Kane ins Team. Der englische Toptorjäger laboriert an Wadenproblemen – dass er es im Gegensatz zum verletzten Upamecano überhaupt auf die Bank geschafft hatte, sei ein Erfolg, sagte Kompany vor Spielbeginn bei DAZN: „Er hat mir gesagt: Trainer, wenn Sie mich brauchen, bin ich da. Das freut mich, denn ein Spiel wird nicht immer in der ersten Halbzeit entschieden.“ Sein Gegenüber Dino Toppmöller hatte sein Team offensiv eingestellt. Mit einer „jungen, lauffreudigen Mannschaft“ sollten die Bayern ins Wanken gebracht werden.

Michael Olise löst den Bann kurz vor der Halbzeit

Tatsächlich gaben die zuerst mutig pressenden Gäste den ersten Warnschuss ab: Nach einem einfachen Ballverlust von Ito bediente Can Uzun seinen Mitspieler Hugo Ekitiké im Strafraum – der Schuss des Franzosen strich knapp am Pfosten vorbei (6.). Im Gegenzug hatte Michael Olise nach einer Abpraller von Thomas Müller die große Chance. Sein Versuch aus fünf Metern ging ins Toraus (9.). Müller hatte die Aufgabe übertragen bekommen, Harry Kane im Sturmzentrum zu ersetzen.

Der Druck der Bayern erhöhte sich nun deutlich: Olises starker Steckpass erreichte Leroy Sané. Dessen Hereingabe auf Musiala wurde von der Eintracht-Defensive in letzter Sekunde geklärt (15.). Olise gab den nächsten Warnschuss ab (21.), Die Gäste zogen sich in dieser Phase zunehmend zurück, die aktivsten Frankfurter waren die rund 7000 Fans der Hessen. Die Bayern belagerten den Strafraum, ein Tor lag in der Luft – doch immer fehlte es spätestens im Abschluss an der Präzision. Harry Kane auf der Bank der Münchner dürfte mit seinen Mitspielern mitgelitten haben.

Icon Vergrößern Es geht nicht mehr: Joshua Kimmich verlässt verletzt den Platz. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Es geht nicht mehr: Joshua Kimmich verlässt verletzt den Platz. Foto: Sven Hoppe, dpa

Joshua Kimmich musste verletzt ausgewechselt werden

Einen Rückschlag gab es für die Bayern in personeller Hinsicht: Nach einem Zweikampf ging es für Joshua Kimmich nicht weiter. Der Nationalelf-Kapitän wurde durch Leon Goretzka ersetzt (43.). Bis dahin hatte Kimmich in dieser Spielzeit keine einzige Liga-Sekunde verpasst – umso bitterer wäre ein Ausfall des Führungsspielers im Vorfeld des Treffens mit Bayer Leverkusen in der Champions League. Am 5. und 11. März entscheidet sich, wer ins Viertelfinale der Königsklasse kommt. Ohnehin soll Kimmich noch lange Zeit für die Bayern auflaufen, der im Sommer auslaufende Vertrag soll baldmöglichst verlängert werden. Präsident Herbert Hainer gab sich diesbezüglich optimistisch und sagte unserer Redaktion: „Es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, bis eine Entscheidung fällt.“ Die Führung der Bayern erlebte der begehrte Führungsspieler von der Kabine aus: Eine Kombination über Goretzka, Musiala und Sané landete bei Olise, der zur Führung vollstreckte – 1:0 (45.+3).

Bayern begann auch den zweiten Durchgang mit mehr Ballbesitz und hatte bei einem Konter von Sané die nächste Gelegenheit. Erst nach einer Ecke sollte es erneut klingeln im Eintracht-Kasten: Bei einer Ecke tauchte Frankfurt-Torwart Kevin Trapp unter dem Ball durch. Diers Kopfball gelangte über Kristensen zu Hiroki Ito. Der Japaner, der wegen eines in der Vorbereitung erlittenen Mittelfußbruchs weite Teile der Saison verpasst hatte und erst seit Kurzem wieder fit ist, staubte aus wenigen Metern zum 2:0 ab (61.).

Bayern drückte weiter und war dem dritten Treffer nun deutlich näher als Frankfurt dem Anschlusstor. Vor allem Olise machte immer wieder auf sich aufmerksam, scheiterte nach einem Gegenstoß etwa an Trapp (73.). Musiala sorgte noch mal für ein Sahnestück: Der Nationalspieler umdribbelte vier Frankfurter und schoss zum 3:0 ein (83.). Direkt danach musste aber auch er ausgewechselt werden, offenbar hatte er sich beim Torjubel verletzt. Der eingewechselte Serge Gnabry traf zum 4:0-Endstand (90.+2), dann war aber wirklich Schluss.

Sportvorstand Max Eberl gibt Teil-Entwarnung bei Kimmich und Musiala

Sportvorstand Max Eberl gab nach Abpfiff bei DAZN eine Teil-Entwarnung bei den beiden ausgewechselten Nationalspielern Kimmich und Musiala: „Jo ist angeschlagen ins Spiel gegangen, er ist gerade bei der Untersuchung. Es ist hoffentlich nichts Schlimmes, aber wissen kann man es nicht. Bei Jamal war es eher eine Vorsichtsmaßnahme.“ Der FC Bayern habe einen großen, qualitativ gleichwertig besetzten Kader - gerade im Vorfeld der wichtigen Spiele in der Champions League sei es wichtig, für Entlastung zu sorgen.

Bayern München: Neuer - Laimer, Dier, Kim, H. Ito (63. Davies) - Kimmich (43. Goretzka), Pavlovic - Olise (84. Coman), Musiala (84. Gnabry), Sané - Müller (63. Kane)