Eine Krise, wie sie nur der FC Bayern haben kann

Um diese Art der Krise wird der FC Bayern beneidet. Die Münchner verloren lediglich eines ihrer vergangenen 16 Pflichtspiele, in den vergangenen neun Bundesliga-Heimspielen erzielten sie immer mindestens drei Treffer. Sie stehen mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga und sind gerade ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Weil zuletzt allerdings dreimal einige Räder nicht ineinandergriffen und die Mannschaft sich überraschenderweise beim dritten Spiel binnen sechs Tagen geschlaucht präsentiert hatte, zählten einige Beobachter die Münchner an. Dino Toppmöller zählt nicht dazu.

Das hat möglicherweise damit zu tun, dass er einst selbst als Co-Trainer für die Bayern arbeitete, viel mehr aber wohl, weil er als jetziger Coach von Eintracht Frankfurt den kommenden Gegner nicht unnötigerweise reizen will. Am Sonntag treffen die Münchner in der heimischen Arena auf den Tabellendritten und dürften gewillt sein, den zuletzt mäßigen Eindruck wieder zu verbessern (17.30 Uhr/DAZN). Für die Auswahl von Trainer Vincent Kompany ist es das erste von zwei Spielen auf dem Weg zum Achtelfinale in der Champions League. Dort erwartet seine Mannschaft Anfang März Bayer Leverkusen, wie die Auslosung am Freitag ergab. „Das wird ein sehr interessantes Aufeinandertreffen! Leverkusen hat eine starke Mannschaft. Wir wissen auch, dass es einige Zeit her ist, dass wir sie das letzte Mal geschlagen haben. Aber ich bin optimistisch, dass es uns nun gelingen wird“, zitiert die Homepage des FC Bayern Alphonso Davies. Der Linksverteidiger war mit seinem Treffer in der Nachspielzeit gegen Celtic Glasgow maßgeblich daran beteiligt, dass es im Achtelfinale zum deutsch-deutschen Duell kommt. Er ist auch ein Grund dafür, warum die Münchner mit Grundoptimismus in die kommenden Wochen gehen können. Vor dem Rückspiel gegen Glasgow fiel der Kanadier einige Wochen verletzt aus. Nun aber steht Kompany beinahe der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Torjäger Harry Kane muss wahrscheinlich wegen einer Wadenverletzung pausieren.

Die Frankfurter hingegen müssen auf Abwehrmann Robin Koch verzichten, der Einsatz von Mario Götze ist nach einer Erkrankung fraglich und schließlich verabschiedete die Eintracht vor drei Wochen noch Omar Marmoush in Richtung Manchester. Zudem muss Toppmöller perspektivisch mit den Kräften haushalten, schließlich ist auch seine Mannschaft noch international vertreten und trifft in zwei Wochen auf Ajax Amsterdam in der Europa League. Toppmöller hat wenig Gründe, den kommenden Gegner zu reizen.