Champions League Auslosung heute: Fünf deutsche Teams sind mit dabei

Heute werden die Gruppen der Champions-League um 18 Uhr in Istanbul ausgelost. Die Gruppen, Partien und mehr – alle Infos hier im Liveblog.

Die Auslosung für die vier Gruppen in der Champions-League findet am Donnerstag statt. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse sind fünf deutsche Teams vertreten: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und natürlich der FC Bayern München. Rund zwei Milliarden Euro werden unter den teilnehmenden Mannschaften im Laufe des Turniers verteilt. Dem Final-Sieger winken knapp 85 Millionen Euro. Bevor es soweit ist, müssen die Mannschaften allerdings erst einmal die Gruppenphase überstehen. Wie schwer sich der Weg in die K.O.-Runde gestaltet, zeigt sich heute bei der Auslosung.

Die Mannschaften spielen in der ersten Phase in acht Gruppen. Es gibt vier Lostöpfe. Im ersten Lostopf sind der Titelverteidiger, der Sieger der Europa League sowie die Meister der sechs am höchsten platzierten Nationen, die nicht im vergangenen Jahr den Titel geholt haben. Die Töpfe zwei bis vier werden über eine Rangliste festgelegt, die durch einen sogenannten Klubkoeffizienten bestimmt wird.

Das sind die Lostöpfe für die Champions-League-Auslosung in Istanbul:

Lostopf 1:

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

FC Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax Amsterdam

Lostopf 2:

RB Leipzig

FC Chelsea

FC Barcelona

Juventus Turin

Atlético Madrid

FC Sevilla

Tottenham Hotspur

FC Liverpool

Lostopf 3:

Borussia Dortmund

Inter Mailand

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

SSC Neapel

Sporting Lissabon

Bayer 04 Leverkusen

Benfica Lissabon

Lostopf 4: