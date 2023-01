Darts

vor 27 Min.

Nach erfolgreicher Darts-WM: Schwappt die Begeisterung nach Augsburg?

Drei Pfeile und eine Scheibe: Mehr braucht es nicht, um mit dem Darts anzufangen. Auch das hat einen Anteil an der Beliebtheit des Sports.

Plus Seit das Fernsehen die Darts-WM zum Spektakel ausgebaut hat, wird die Sportart immer beliebter. Das freut die Dartclubs aus der Region.

Von Robert Götz

Natürlich hat Michael Walz das Finale bei der Darts-WM im Fernsehen verfolgt. Der 41-jährige IT-Unternehmer ist schließlich Vorsitzender der Augsburger Dartliga. In diesem Verein werden die beiden E-Darts-Ligen mit rund 30 Vereinen in und um Augsburg organisiert. „Es war eine fantastische WM mit dem Finale als Krönung“, schwärmt Walz. Der Neun-Darter, das perfekte Spiel, in dem man vom Ausgangswert 501 mit neun Würfen auf exakt 0 kommt, von Weltmeister Michael Smith im Duell mit Michael von Gerwen, hat ihn genauso begeistert wie die Vorstellung von Gabriel Clemens.

