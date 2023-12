Favoriten, Sendezeiten, Kuriositäten: Das müssen Sie zur Darts-WM wissen

Ab Freitag wird in London der neue Darts-Weltmeister ermittelt. Welcher Sender was zeigt, auf welche Spieler man achten sollte und wer überraschend nicht dabei ist.

Ab Freitagabend geht im berühmten Londoner Alexandra Palace die Jagd nach der Darts-Weltmeisterkrone los. Für das Turnier haben sich erstmals auch fünf deutsche Spieler qualifiziert. Ob diesmal der große Wurf gelingt? Im vergangenen Jahr schaffte es die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens sensationell ins Halbfinale, scheiterte dort am späteren Weltmeister Michael Smith. Alle wichtigen Fragen zur 31. Darts-WM.

Wann und wo ist die Darts-WM zu sehen?

Start für das vom Weltverband PDC ausgerichtete Turnier ist am Freitag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr mit dem Match zwischen dem Niederländer Kevin Doets und dem US-Amerikaner Stowe Buntz. Danach fliegen mit Ausnahme von Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr an jedem Tag die Pfeile. Das Finale um den WM-Pokal, die "Sid Waddell Trophy", findet am 3. Januar um 20.30 Uhr statt. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Spiele. Bei Sport1 ist das Geschehen in 127 Livestunden im Free-TV sowie im Live-Stream zu sehen. Beide Sender bieten eine umfangreiche Rahmenberichterstattung rund um die Spiele an. Kommentieren wird bei DAZN Elmar Paulke, bei Sport1 ist Basti Schwele am Mikrofon.

Wie groß ist das Teilnehmerfeld?

Insgesamt treten 96 Spielerinnen und Spieler aus 24 Nationen an. Die besten 32 Profis des "Order of Merit", der Weltrangliste, haben dabei den Luxus, erst in der zweiten Runde ins Geschehen einsteigen zu müssen. Auch zwei Frauen sind dabei: die Engländerin Fallon Sherrock und die Japanerin Mikuru Suzuki. Letztgenannte tritt in der ersten Runde gegen einen deutschen Spieler an: Am Dienstag, 19. Dezember, um 22:15 Uhr steht das Match von "Miracle" gegen Ricardo Pietreczeko an.

Michael "Bully Boy" Smith führt die Weltrangliste seit seinem WM-Sieg an. Foto: Zac Goodwin, PA Wire/dpa

Wer sind die Favoriten?

Weltmeister Michael Smith aus England wird versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Auch Vorjahresfinalist und dreifacher Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) hat gute Chancen, ebenso wie Peter Wright (Schottland) und der Waliser Gerwyn Price. Neu im Favoritenkreis ist der 28-jährige Luke Humphries. Der Engländer spielte bislang ein starkes Jahr, holte so viel Preisgeld wie kein anderer Spieler. Und auch wenn er ein eher maues Jahr hinter sich hat: Der Deutsche Gabriel Clemens stand vergangene WM im Halbfinale – warum sollte nicht mehr drin sein?

Ricardo Pietreczko ist der wohl formstärkste deutsche Darts-Spieler. Foto: Bernd Thissen, dpa

Wie stehen die Chancen der deutschen Profis?

Fünf Spieler mit einem deutschen Pass sind dieses Mal dabei – so viele wie noch nie. Neben Topspieler Clemens wird das Augenmerk vor allem auf der deutschen Nummer zwei Martin Schindler und Ricardo Pietreczko liegen. Der 29-Jährige hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, ist erst seit 2022 Profi und war in diesem Kalenderjahr der wohl formstärkste deutsche Spieler. Der gebürtige Berliner gewann im Oktober die German Darts Championship, besiegte dabei im Finale Michael van Gerwen. Sport1-Kommentator Basti Schwele sagt über Pietreczko, der den Spitznamen "Pikachu" trägt: "Ich glaube, dass er ein verdammt heißes Eisen bei dieser WM sein könnte." Für Dragutin Horvat und Florian Hempel, die anderen beiden Deutschen, wird es wohl nur darum gehen, ein Spiel zu gewinnen.

Wer ist die beste Frau?

Die spielt gar nicht mit – obwohl sie dürfte. Beau Greaves wurde zwar Weltmeisterin bei den Frauen und hätte auch im Ally Pally an den Start gedurft. Die 19-jährige Engländerin sagte ihre Teilnahme aber ab, weil sie lieber bei der Frauen-WM des Konkurrenz-Verbandes WDF antritt.

Gibt es noch Karten?

Nein, alle Sessions sind seit Monaten restlos ausverkauft. Bemerkenswert dabei: Über ein Viertel der Karten wurden in diesem Jahr nach Deutschland verkauft. Betrieb ist fast rund um die Uhr: Nur am Eröffnungstag, dem Halbfinale und Finaltag wird nicht schon am Nachmittag angeworfen.

Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt werden in dem Turnier 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet, umgerechnet also etwa 2,9 Millionen Euro. Der neue Weltmeister darf sich über ein Preisgeld von einer halben Million Pfund freuen, also etwa 580.000 Euro.

Die Regeln lauten wie noch mal?

Ziel ist es, möglichst schnell von 501 Punkten auf null zu kommen. Wer das schafft, gewinnt ein Leg. Bei drei Legs ist ein Satz gewonnen. Der letzte Wurf muss dabei in den äußeren Kreis gehen, wo die Zahl verdoppelt wird – oder in die Mitte, das "Bulls Eye". In den ersten Runden müssen drei Sätze gewonnen werden. Diese Zahl steigt dann stetig, im Finale sind sieben Gewinnsätze nötig.

Die Stimme des Darts-Sports: Caller Russ Bray. Foto: Kieran Cleeves, PA Wire/dpa

Für wen ist es die letzte WM?

Der 66-jährige Schiedsrichter Russ Bray ist einer der Stars jeder WM – wenige Wochen vor dem Turnier kündigte er an, dass dieses Turnier seine Abschiedsvorstellung werden wird. Wenn am 3. Januar 2024 der neue Weltmeister gekürt wird, wird das der letzte Einsatz für Russ Bray sein. "Es gibt ein paar gute junge Talente und ich hatte eine unglaubliche Karriere. Jetzt ist es Zeit, in den Hintergrund zu treten", sagte Bray.