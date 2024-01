Darts-WM: Das Littler-Märchen ist zu Ende, Humphries ist Weltmeister

Im rein englischen Duell setzt sich Luke Humphries in einem hochklassigen Finale durch - und findet anerkennende Worte für seinen 16-jährigen Gegner.

Der 16-jährige Luke Littler hatte bei der Darts-WM eine Hand am WM-Pokal – und musste sie am Ende doch dem Favoriten Luke Humphries überlassen. Im rein englischen Duell setzte sich der 28-Jährige mit 7:4 Satzgewinnen gegen das Wunderkind durch, das zuvor reihenweise Favoriten aus dem Weg geräumt hatte. Damit krönte Humphries, der vor der WM schon der Spieler mit dem höchsten Preisgeld war, eine nahezu perfekte Saison. Im Herbst hatte er nacheinander die drei Majors World Grand Prix, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals gewonnen.

Humphries und Littler lieferten sich ein Duell auf höchstem Niveau, lagen mit ihren Punkteschnitten konstant deutlich über 100 Zählern, Alleine die Maximalpunktzahl von 180 fiel 36 Mal. Letztlich war es aber Humphries, der das Preisgeld von 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro) mit nach Hause nahm. Humphries übernimmt mit dem gewonnen Finale auch die Spitzenposition im order of merit, der Weltrangliste des Darts.

Der kometenhafte Aufstieg von Luke Littler bei der WM bleibt unvergessen

Dennoch bleibt der überzeugende Auftritt, den der 16-jährige Luke Littler bei diesem Turnier geliefert hat, bestehen. Auf dem Weg ins Finale hatte er nacheinander die Ex-Weltmeister Rob Cross (6:2) und Raymond van Barneveld (4:1) besiegt und war der jüngste Spieler, der jemals in einem Finale der Darts-WM stand. Er bekommt eine Börse von 200.000 Pfund für den Vizeweltmeistertitel. Das mediale Interesse an dem Youngster in den vergangenen Tagen war riesig, vor allem in England.

Auch Humphries zollte seinem Gegner Respekt: "Es gibt nicht viele 16-Jährige, die so eine Leistung zeigen können. Er ist einer der besten Spieler der Welt, völlig ohne Zweifel." Ihm sei es wichtig gewesen, in der jetzigen Phase noch gegen Littler zu gewinnen. "Denn er wird irgendwann diesen Sport dominieren."

Littler hatte vor dem Finale gesagt, dass er nicht überheblich wirken wolle, „aber richtig schwierig war bisher nichts“. Diese Einschätzung dürfte er nun revidiert haben. Das Finale war die letzte WM-Partie von Schiedsrichter Russ Bray. Der 66 Jahre alte Schiedsrichter war wegen seiner rauchigen Stimme hatte den Darts-Sport bekannt gemacht, beendet aber nun seine Karriere.

