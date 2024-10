Deutsche Surfmeisterschaft findet am Wochenende auf neuer Anlage bei München statt

Drei Tage lang messen sich deutsche Surferinnen und Surfer an diesem Wochenende bei der deutschen Surf-Meisterschaft. Über 100 Sportlerinnen und Sportler werden bei der Veranstaltung in der O₂ Surftown München in Hallbergmoos in mehreren Kategorien gegeneinander antreten.

Bei Surf-Meisterschaften, wie zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris, wird in sogenannten Heats gesurft. Ein „Heat“ ist ein Durchgang von 15 bis 20 Minuten, in dem sich der Surfer oder die Surferin für die nächste „Round“, also die nächste Runde qualifiziert. In dieser Zeit haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, in Abhängigkeit der Wellen ihr Können zu zeigen und Punkte zu sammeln. Insgesamt gibt es je Runde sechs Gruppen, in denen sich jeweils vier Surfer miteinander messen. Nach den Runden treten die Teilnehmer in Ausscheidungsrunden (Viertelfinale, Halbfinale, Finale) gegeneinander an.

Jury bewertet mit Punkten das Surfkönnen, die Höhe der Welle und die Technik

Die Jury bewertet das Surfkönnen der einzelnen Sportlerinnen und Sportler nach mehreren Kriterien, unter anderem Stil, Technik und Flow. Auch die Größe und Wucht einer Welle sowie der Schweregrad des Manövers fließen in die Bewertung mit ein. Jede Welle wird mit Punkten zwischen 1 und 10 bewertet, am Ende werden die Wertungen der besten beiden Wellen zusammengerechnet. Der Surfer oder die Surferin mit den meisten Punkten gewinnt den „Heat“.

Das ist das Programm der Deutschen Surfmeisterschaften in Hallbergmoos:

Freitag, 11. Oktober:

8 Uhr - 15 Uhr: Qualifikationen

Kategorien 8 Uhr - 11:40 Uhr: SUP Men Leaderboard, Longboard Women Leaderboard, Longboard Men Leaderboard,

Kategorien 11:40 Uhr - 15 Uhr: Cadets Leaderboard, Grommets Leaderboard, Master Leaderboard, Seniors Leaderboard

Samstag, 12. Oktober:

8 Uhr - 15 Uhr: Qualifikationen

Kategorien 8 Uhr - 11:40 Uhr: Open Women Leaderboard, Open Men Leaderboard, Junioren Leaderboard

Kategorien 11:40 Uhr - 13:15 Uhr: Cadets Leaderboard, Grommets Leaderboard, Master Leaderboard, Seniors Leaderboard

Kategorien 13:15 Uhr - 15 Uhr: Longboard Women Halbfinale, Longboard Men Halbfinale

Ab 18 Uhr: Afterparty mit Pat Burgener und DJ Atari

Sonntag, 13. Oktober:

8 Uhr - 15 Uhr: Finale

Kategorien 8 Uhr - 11:40 Uhr: SUP Men Halbfinale und Finale, SUP Women Finale, Longboard Women Finale, Longboard Men Finale, Juniorinnen und Junioren Finale, Grommets Finale, Cadets Finale, Adaptive Finale

Kategorien 11:40 Uhr - 15 Uhr: Open Women Halbfinale und Finale, Open Men Halbfinale und Finale, Junioren Finale, Siegerehrung

So können Sie die deutsche Surfmeisterschaft in München verfolgen

Interessierte können die Veranstaltung im Livestream über Youtube oder am Sonntag beim Bayerischen Rundfunk verfolgen. Wer die Meisterschaft vor Ort besuchen möchte, kann das kostenlos tun. Laut Veranstalter gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm.

So reisen Sie zu O2 Surftown München in der Lilienthalstraße in Hallbergmoos:

Mit dem Pkw : Über die A92 bei Hallbergmoos auf die B301 wechseln und bis Lilienthalstraße fahren

Mit dem ÖPNV : Mit der S8 bis zur Haltestelle Hallbergmoos, dann weiter mit dem Bus 692 bis Lilienthalstraße