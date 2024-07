Erstes Olympia-Gold für Deutschland

Auf der Seite des Deutschen Schwimmverbandes gibt es eine Liste der deutschen Olympiasieger im Schwimmen, Wasserspringen und Wasserball. Synchronschwimmen gehört zwar auch zum Aufgabenbereich des DSV, dort gab es bisher aber noch keine derartigen Erfolge aufzulisten. Die bedeutsamste Sparte ist traditionell das Beckenschwimmen. Und dort gab es seit 1900, damals fanden die Spiele ebenfalls in Paris statt, etliche Erfolge zu lesen. Wer die Liste allerdings genauer durchgeht, wird feststellen, dass es in der jüngeren Vergangenheit ausschließlich Frauen waren, die olympisches Gold aus dem Chlorwasser holten. Der letzte Mann war Michael Groß. „Der Albatros“ gewann 1988 in Seoul die 200 Schmetterling. Seit Samstagabend steht in dieser Liste nun (endlich) ein neuer Name: Lukas Märtens. Er gewann in Paris das Finale über 400 Meter Freistil.

Schon im April hatte Märtens bei den deutschen Meisterschaften gezeigt, dass der Olympiasieg auf seiner Spezialstrecke nur über ihn gehen würde. In Berlin war er bis auf wenige Zehntel an den Weltrekord von Paul Biedermann herangeschwommen, den dieser 2009 in der Hochphase der Plastikanzüge aufgestellt hatte. Als Weltjahresbester war Märtens also nach Paris angereist, hatte dort im Vorlauf ein kontrolliertes Rennen gezeigt und sich dennoch als Schnellster die begehrte Mittelbahn gesichert. Von dort hatte er im Finale die Kontrahenten jederzeit im Blick und Griff.

Lukas Märtens holt Gold über 400 Meter Freistil

„Ich bin mir schon bewusst, dass ich da ordentlich was vorgelegt habe. Das gilt es in Paris noch mal abzurufen oder vielleicht sogar noch zu verbessern“, hatte er vor den Spielen im Interview mit unserer Redaktion gesagt. Und: „Der Weltrekord wäre natürlich der Oberkracher, das könnte ich mir gar nicht erträumen. Aber ich möchte gar nicht zu viel darüber reden. Ich gebe jetzt im Training noch einmal alles und dann muss an dem Tag wirklich alles stimmen.“

In der riesigen Paris Le Defense Arena, die mit 17.000 Zuschauern gefüllt war, stimmte an diesem Tag alles.