Deutschland – Luxemburg live im Free-TV und Stream: Wo läuft das Spiel zur WM-Qualifikation?

Deutschland trifft in der Gruppenphase zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Luxemburg. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt und die Zweitplatzierten haben über die Play-offs eine weitere Chance. Dort kämpfen 16 Teams um die letzten Startplätze. Neben den Gruppenzweiten sind auch vier Mannschaften aus der Nations League vertreten. Durch den Viertelfinaleinzug in diesem Wettbewerb ist Deutschland bereits für die Play-offs abgesichert. Selbst ein dritter Gruppenplatz wäre dafür ausreichend. Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Nationen und 16 Gruppen ausgetragen und an mehreren Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden. Alle Teilnehmer verbinden dabei das Ziel, sich in die Reihe der bisherigen Weltmeister einzureihen.

Deutschland steht in Gruppe A nach zwei Spielen mit drei Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Luxemburg liegt nach zwei Niederlagen ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 1:4 am Ende der Gruppe. Ein Sieg würde Deutschland helfen, den Anschluss an die Spitze zu halten, während Luxemburg die ersten Punkte im laufenden Wettbewerb einfahren könnten.

Wann spielt Deutschland gegen Luxemburg? Wo wird das Deutschlandspiel bei der WM-Qualifikation im Free-TV und Stream übertragen und wie ist die Bilanz vor dem Spiel? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur Partie haben wir hier für Sie.

Deutschland – Luxemburg in der WM-Qualifikation: Wann ist der Anstoß?

Deutschland trifft am 7. Spieltag der WM-Qualifikation auf Luxemburg. Gespielt wird in der PreZero Arena in Sinsheim, der Heimstätte der TSG 1899 Hoffenheim. Das Stadion fasst rund 30.000 Zuschauer und gehört seit seiner Eröffnung 2009 zu den festen Spielorten des deutschen Fußballs. Der Anpfiff erfolgt am 10. Oktober um 20.45 Uhr.

Deutschland – Luxemburg live im Free-TV und Stream: Übertragung der Gruppenphase zur WM-Qualifikation

Die Übertragung der WM-Qualifikation ist in Deutschland auf mehrere Sender verteilt. Je nach Spiel laufen die Begegnungen der Nationalmannschaft in der ARD, im ZDF oder bei RTL. Das Duell zwischen Deutschland und Luxemburg am 10. Oktober ist im Ersten zu sehen. Die Live-Sendung beginnt um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt dann um 20.45 Uhr.

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen wird das Spiel auch im Live-Stream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek angeboten. Ergänzend berichtet die ARD im Hörfunk, online und über die Social-Media-Kanäle der Sportschau. Wer nur zuhören möchte, kann die Partie zudem im Audio-Live-Stream der ARD-Audiothek verfolgen.

Die wichtigsten Details zum Spiel Deutschland vs. Luxemburg auf einen Blick:

Spiel: Deutschland – Luxemburg, Gruppenphase, WM-Qualifikation

Datum: 10. Oktober 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.25 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: PreZero Arena in Sinsheim

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream : ARD -Mediathek

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Luxemburg – droht der DFB-Elf der Absturz in Lostopf 2?

Deutschland hat in dieser Gruppe bislang zwei Spiele absolviert und steht mit drei Punkten auf Rang drei der Tabelle. Auf den 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen Nordirland folgte ein 0:2 in der Slowakei. Es ist die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation überhaupt nach zuvor 52 ungeschlagenen Spielen. Es war zudem die dritte Pflichtspielpleite in Serie, nachdem die DFB-Elf im Juni bereits in der Nations League gegen Portugal und Frankreich verloren hatte. Luxemburg befindet sich derzeit nach zwei Niederlagen ohne Punkt am Tabellenende. Für Deutschland ist das Duell gegen Luxemburg nun eine wichtige Gelegenheit, den Anschluss an die Spitze zu wahren. Ein weiterer Punktverlust könnte die Chancen auf den Gruppensieg erheblich mindern.

Hinzu kommt die brisante Lage in der Weltrangliste. Deutschland ist nicht mehr unter den Top 10 und belegt derzeit nur Platz zwölf und droht damit, bei der WM-Auslosung in den Lostopf zwei zu rutschen. Dort könnten bereits in der Gruppenphase Gegner wie Argentinien, Spanien, England, Brasilien oder Frankreich warten. In Lostopf eins wären die Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sowie die neun bestplatzierten Teams. Verschärfen würde sich die Situation bei einer Qualifikation über die Play-offs. Sollte Deutschland nicht Gruppensieger werden und erst im März 2026 das Ticket lösen, fiele die Mannschaft in den Lostopf vier – unabhängig von der Weltranglisten-Position.