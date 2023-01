Djokovic - Paul im Australian Open-Halbfinale 2023: Live-Übertragung im TV und Stream

Im Halbfinale der Australian Open 2023 heißt es Djokovic gegen Paul. Hier finden Sie alle Infos zu Uhrzeit und Live-Übertragung des Matches im TV und Stream.

Die Australian Open sind das größte Sportturnier des Jahres in Australien. Jahr für Jahr findet das zu den Grand Slam Turnieren zählende Ereignis statt und jedes mal wieder zieht es, auch dank des hohen Preisgeldes beim Tennis-Turnier, die besten Tennis-Profis der Welt an. Damit sind spannende Matches quasi garantiert.

Auch 2023 waren bereits einige spannende Spiele zu sehen. Doch so richtig geht es erst jetzt im Halbfinale los, wenn der serbische Tennis-Gott Novak Djokovic auf den noch jungen, aber vielversprechenden Tommy Paul aus den USA trifft. Freilich sehen die meisten einen Sieg Djokovics als unausweichlich an, immerhin ist er mit insgesamt neun Siegen bei dem Turnier der absolute Spitzenreiter unter den bisherigen Siegern der Australian Open, selbst Roger Federer hat er mittlerweile überholt. Doch im Tennis gibt es immer wieder Überraschungen, woran uns die nicht enden wollende mediale Präsenz von Boris Becker regelmäßig erinnert. Dieser war mit gerade einmal 17 Jahren zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten geworden. Später trainierte er auch einige Jahre lang Novak Djokovic, der nun möglicherweise kurz davor steht, seinen 10. Sieg bei den Australian Open einzufahren.

Djokovic - Paul im Halbfinale der Australian Open: Datum und Uhrzeit des Matches

Laut Spielplan der Australian Open findet das Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Tommy Paul am 27. Januar statt. Da die Partie in Australien ausgetragen wird, ist die Uhrzeit für die deutschen Zuschauer allerdings denkbar ungünstig. Los geht's morgens um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Australian Open 2023: Übertragung Djokovic vs. Paul - Halbfinale live im TV und Stream

Noch bis 2031 hat sich Eurosport die Rechte an der Übertragung der Australian Open gesichert. Für Tennis-Fans sind das gute Neuigkeiten, denn Eurosport1 ist im Free-TV zu empfangen. Wer das Halbfinale Djokovic vs. Paul also trotz der eher ungünstigen Uhrzeit live sehen will, der braucht dafür nur den Fernseher einzuschalten. Ab 2.00 Uhr morgens sind dort Spiele der Australian Open zu sehen, ab 4.30 Uhr startet die Übertragung des Halbfinales im Herren-Einzel.

Auch für diejenigen, die lieber auf einen Stream zurückgreifen, bietet Eurosport die Möglichkeit, die Australian Open zu sehen. Hier gilt allerdings, dass nur zahlende Kunden auch auf die Übertragung zugreifen können. Im Eurosport Player sind dafür aber auch alle Spiele der Australian Open zu sehen, der Kostenpunkt dafür liegt bei 6,99 Euro.

Spiel : Djokovic gegen Paul , Halbfinale , Australian-Open 2023

gegen , , Australian-Open 2023 Datum: 27. Januar (Freitag)

27. Januar (Freitag) Uhrzeit : 5.00 Uhr

5.00 Uhr Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Stream: Eurosport

Das ist Novak Djokovic: Seine bisherige Bilanz bei den Australian Open

Novak Djokovic Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Novak Djokovics Karriere wirkt wie ein Wunder. Der heute 35 Jahre alte Serbe konnte sich bislang sagenhafte 91 Titel im Einzel sichern. Auch bei den Grand Slam Turnieren, zu denen die Australian Open zählen, ist er enorm erfolgreich. Lediglich Rafael Nadal hat mit 22 Titeln hier noch die Nase vorn. Speziell bei den Australian Open aber steht Djokovic klar an der Spitze. Neun Mal hat er das Turnier schon gewonnen, jetzt strebt er auch den 10. Titel an.

Lesen Sie dazu auch

Das ist Tommy Paul: Seine bisherige Bilanz bei den Australian Open

Tommy Paul Foto: Aaron Favila/AP/dpa

In seiner Karriere konnte Tommy Paul zwar schon einige Erfolge vorweisen, doch ein Sieg bei einem Grand Slam Turnier war ihm bislang nicht vergönnt. An großen Turniersiegen hat er bis heute nur einen bei der ATP 250 einfahren können. Umso größer ist die Bedeutung, die dieses Halbfinale bei den Australian Open für ihn hat. Mit einem Sieg gegen Djokovic würde er sich sowieso schon einen Namen machen, mit dem daraus resultierenden Momentum wäre vielleicht sogar ein Turniersieg drin. Damit wäre Tommy Paul auf einen Schlag ganz oben angekommen.