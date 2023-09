Augsburger Panther

Augsburger Panther auf dem richtigen Weg

Thomas Trevelyan und die Augsburger Panther treten am Sonntag zum nächsten Testspiel beim EC Peiting an.

Plus AEV-Trainer Christof Kreutzer zeigt sich nach dem souveränen Erfolg gegen den EV Landshut zufrieden. Am Sonntag gastieren die Panther beim Oberligisten EC Peiting.

Von Felix Knoll

Noch läuft nicht alles rund bei den Augsburger Panthern. Mit zahlreichen Neuzugängen muss sich der AEV in der Vorbereitungsphase für die neue Saison noch immer finden. Dass das Team um Trainer Christof Kreutzer allerdings beachtliche Fortschritte macht, zeigt speziell die jüngste Partie gegen den ambitionierten Zweitligisten EV Landshut. In einem unterhaltsamen und temporeichen Testspiel, in dem die Panther phasenweise sowohl defensiv als auch offensiv überzeugten, gewann der Bundesligist souverän mit 4:0.

Auch Kreutzer ist mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus einverstanden. "Das war absolut okay. Wir haben versucht, von Anfang an das Spiel an uns zu reißen", sagte der AEV-Coach im Nachgang und verwies auf den frühen Führungstreffer der Panther. "Es war sehr wichtig für uns, dass wir direkt das 1:0 geschossen haben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

