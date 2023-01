Beim AEV geht die Angst vor dem Abstieg um

Von Milan Sako, Andreas Kornes - 18:18 Uhr Artikel anhören Shape

In Augsburg ist man stolz auf den AEV, der sich einst aus der Insolvenz gekämpft hat. Doch was die Panther über Jahre so erfolgreich machte, wird nun zum Problem.

Dies ist die Geschichte eines Sinkfluges, wie es sie in unserer Region schon einige Male zu erzählen gab. In Füssen beispielsweise. Oder in Kaufbeuren. Und jetzt eben in Augsburg. Drei Städte, ein Phänomen. Eishockey war und ist dort seit Jahrzehnten tief verwurzelt. Fest verankert in der Gesellschaft. Doch die Liebe zum schnellsten Mannschaftssport der Welt speist sich hier wie dort aus einer besseren Vergangenheit. Manchmal liegt diese schon etwas weiter zurück.

