Sensation perfekt! Die Panther bleiben in der DEL!

Die Augsburger Panther haben es doch noch geschafft. Der AEV bleibt in der DEL. Bedanken können sich die Augburger dafür beim EC Bad Nauheim.

Die sportlich abgestiegenen Augsburger Panther dürfen doch noch für die DEL planen. Weil in der DEL 2 der EC Bad Nauheim überraschend die Kassel Huskies ausgeschaltet hat, spielen die Augsburger ein weiteres Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse.

Als Tabellen-14. stand der Abstieg für die Augsburger fest. Eigentlich. Denn Voraussetzung dafür war, dass ein Klub aus der DEL 2 den Platz der Panther einnimmt. Aufstiegsberechtigt ist jedoch lediglich der Meister - und der muss noch dazu eine Lizenz für die DEL beantragt haben.

Kassel galt als ausgemachter Aufsteiger in die DEL

Die Kassel Huskies galten nach einer souveränen Hauptrunde als großer Favorit auf die Meisterschaft - und die Lizenz für die DEL hatten sie auch beantragt. Ebenfalls passable Chancen auf den Aufstieg wurde den Krefeld Pinguinen eingeräumt. Doch der Klub verabschiedete sich bereits am Samstag in die Sommerpause. Die Krefelder verloren mit 4:5 in Ravensburg und somit die Halbfinal-Serie mit 1:4. Trainer der Ravensburger ist mit Peter Russell der Mann, der zu Beginn der Saison noch an der Bande der Panther stand. Doch weder Russell noch Nachfolger Kai Suikkanen schafften es, die Mannschaft derart zu stabilisieren, dass sie die Abstiegsplätze hätte verlassen können.

Am Ostermontag nun machte der EC Bad Nauheim das kleine Eishockey-Wunder perfekt. Der Vorrunden-6. gewann mit 8:2 gegen Kassel und entschied somit die Serie mit 4:2 für sich. Da weder Bad Nauheim noch Ravensburg eine DEL-Lizenz beantragt haben, bleiben die Augsburger Panther weiter in der DEL. Einziger Absteiger ist der Tabellen-15. aus Bietigheim.

Für die Augsburger bedeutet der unerwartete Klassenerhalt neben einer Menge Freude auch eine Menge Arbeit. Bislang hatte der Klub die Planung für die kommende Saison mit dem neuen Trainer Christof Kreutzer hauptsächlich auf die DEL 2 und den sofortigen Wiederaufstieg ausgelegt. Nun muss sich der Verein umorientieren. Doch das nimmt man in Augsburg nun natürlich gerne in Kauf.

