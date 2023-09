Augsburger Panther

vor 16 Min.

Panther freuen sich auf ihr erstes Heimspiel

Plus Gegen die Schwenninger Wild Wings spielen die Augsburger Panther ihr erstes Vorbereitungsspiel zu Hause. Trainer Christof Kreutzer trifft auf seinen Ex-Verein.

Die Vorfreude der Augsburger Panther auf das nächste Testspiel ist spürbar. Am Freitag gastieren die Schwenninger Wild Wings im Curt-Frenzel Stadion – die erste Vorbereitungspartie in der heimischen Spielstätte. "Ich freue mich sehr darauf, endlich mal im eigenen Stadion vor unseren Fans zu spielen", sagte Augsburgs Trainer Christof Kreutzer.

Über fehlende Unterstützung müssen sich die Panther in der Saison aber auch auswärts keine Sorgen machen. In den vergangenen Partien, die allesamt in der Fremde stattfanden, durften die Augsburger echte Heimspielatmosphäre genießen.

