Licht an im neuen Münchner Sporttempel

Kräftiger Regen empfing die Premierengäste beim Eröffnungsspiel des SAP Garden. Die wohl modernste Sporthalle steht im Münchner Olympiapark. Wer sich von der Parkharfe dem neuen Sporttempel nähert, ist vom markanten Äußeren beeindruckt. Das dänische Architekturbüro 3XN aus Kopenhagen legte 260 Lisenen rund um die Halle, deren Form an Eishockeyschläger erinnern. Wie praktisch, hunderte Besucher suchten unter den riesigen Kellen ein trockenes Plätzchen im strömenden Regen, bis die Türen sich öffneten. Auf dem Eis duellierten sich die Buffalo Sabres mit dem EHC Red Bull München. Der NHL-Klub lief mit dem deutschen Nationalstürmer JJ Peterka auf. Beim vierfachen Deutschen Meister stürmte Tobias Rieder, der bereits für Buffalo gespielt hat.

Die Eröffnung des SAP Garden wird zur großen Show

Den Puck zum Eröffnungsbully brachte der Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis. Ihm assistierte Don Jackson, der als Aktiver zweimal den Stanley Cup gewann und jahrelang Chefcoach der Münchner war. Vor dem Spiel inspizierten die 11.000 Besucher den neuesten Münchner Sporttempel. Im Bauch des Stadions herrscht schon länger Betrieb. Neben der Haupthalle, in der Eishockey und Basketball gespielt wird, stehen drei Eisflächen parat. In der Haupthalle wurde viel Technik verbaut. Der Videowürfel hat mit 209 Quadratmetern rekordverdächtige Ausmaße. Mit über 41 Millionen verbauten LEDs, die über 456 Panels arrangiert sind, bietet der Kubus den Zuschauern im Garden eine außergewöhnliche visuelle Qualität. Mit Filmen und Videos wurden die Zuschauer am Freitagabend auf das Eishockey-Match eingestimmt. Der Würfel verfügt über die größte Video-Projektionsfläche in einer Eishockeyhalle in Deutschland. Die Höhe des Videowürfels beträgt knapp zehn Meter. Wer bei strittigen Torszenen den Puck in Zeitlupe nicht sieht, muss zum Optiker.

Zusätzlich liefern 500 TV-Bildschirme in der Arena Informationen und Werbung. Wen wundert es: Die Dosen kommen eher öfter als selten vor. Für den nötigen Sound sorgen 212 Lautsprecher, die an der Stahlkonstruktion des Daches haften. Für die Einlauf-Show sind hier oben 1.032 LED-Lichter angebracht, die die komplette Farbpalette aufs Eis werfen.

Lisenen bilden die imposante Außenverkleidung des SAP Garden - und schützen bei schlechtem Wetter auf vor Regen.

Für die Spieler gibt es im SAP Garden Sauna, Kinoraum und Riesen-Fitnessbereich

Auch die Profis finden traumhafte Bedingungen vor. Direkt an die halbrunde Mannschaftskabine der Mannschaft von Trainer Toni Söderholm schließt sich der Wellnessbereich an, der mit Sauna, Infrarotkabine, Whirlpool und Eisbecken für eine schnelle Regeneration sorgen soll. Neben einem Kinoraum für Taktik-Schulungen nutzen die Spieler vor und nach ihren Einsätzen den 885 Quadratmeter großen Fitnessraum mit Laufbändern, Hantelanlagen und anderen Quälapparaturen.

Nach dem Schaukampf zwischen dem EHC und Buffalo durften die Reporter für 15 Minuten in die Umkleiden beider Teams. Jeder konnte sich Spieler oder Trainer seiner Wahl für Interviews schnappen. Es riecht noch nicht nach Schweiß, sondern nach frischer Farbe. Was in der Fußball-Bundesliga undenkbar wäre, ist in der National Hockey League gängige Praxis. Deshalb auch zur Eröffnung des SAP Gardens. Wer sich als Zuschauer danebenbenimmt, landet ebenfalls im Bauch des Komplexes. Unweit der Gästekabine sind zwei Gefängniszellen untergebracht: Eine Einzel- und eine Sammelzelle. Diese beiden Räume wurden am Freitagabend nicht benötigt.